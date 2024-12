Καζακστάν: Τρύπες και «ύποπτα» σημάδια από αντιαεροπορικά πυρά στο αεροπλάνο που συνετρίβη

Σε θρίλερ εξελίσσεται το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα (25.12.2024) στο Καζακστάν, από την συντριβή ενός επιβατικού αεροπλάνου της Azerbaijan Airlines, που εκτελούσε δρομολόγιο Μπακού – Γκρόζνι, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ειδικότερα, νέα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ζημιές και τρύπες στην άτρακτο και στο ουραίο τμήμα του αεροπλάνου, με ρωσικά στρατιωτικά κανάλια ενημέρωσης στο Telegram να υποστηρίζουν ότι είναι αρκετά πιθανό το αεροσκάφος τύπου Embraer E190 να δέχθηκε αντιαεροπορικά πυρά.

Μάλιστα, άλλα ρωσικά κανάλια αναφέρουν ότι η Τσετσενία δέχτηκε επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), την ίδια περίπου στιγμή που το αεροπλάνο της Azerbaijan Airlines ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Γκρόζνι.

Another video showing holes in the wreckage of Azerbaijan Airlines Embraer E190 (4K-AZ65) passenger plane that crashed in Kazakhstan on Wednesday. pic.twitter.com/rqkoKf2jOt — Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) December 25, 2024

Ένας επιβάτης που διασώθηκε από την συντριβή, μίλησε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης και αποκάλυψε ότι το αεροσκάφος προσπάθησε τρεις φορές να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Τσετσενίας, ωστόσο δεν τα κατάφερε και στην τελευταία απόπειρα ο ίδιος άκουσε μια ισχυρή έκρηξη έξω με αποτέλεσμα να αποσπαστεί τμήμα της ατράκτου.

Very interesting: Shrapnel marks on the fuselage of Azerbaijan Airlines plane that crashed in Kazakhstan today. pic.twitter.com/3X5PTIR66E — Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο ανιψιός του Τσετσένου ηγέτη, Ραμζάν Καντίροφ, επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας της περιοχής αναχαίτισαν drones σήμερα Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2024, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετούς αναλυτές να εκτιμούν ότι ενδεχομένως το επιβατικό αεροσκάφος να δέχθηκε κατά λάθος ρωσικά αντιαεροπορικά πυρά που προορίζονταν για drones που κατευθύνονταν προς την τσετσενική πόλη.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι φθορές και οι ζημιές που φαίνονται μπορεί να προκλήθηκαν κατά την πρόσκρουση του αεροσκάφους. Σε κάθε περίπτωση, το σενάριο με τα αντιαεροπορικά πυρά, που έχει προκύψει από τα νέα αποκαλυπτικά πλάνα, έρχεται σε αντίθεση με την επίσημη εκδοχή του αεροπορικού δυστυχήματος, σύμφωνα με την οποία το αεροπλάνο συγκρούστηκε με σμήνος πουλιών. Τα επίσημα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ η σχετική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Azerbaijan Airlines ανακοίνωσε πάντως ότι αναστέλλει όλες τις πτήσεις της από το Μπακού προς το Γκρόζνι, της πρωτεύουσα της Τσετσενίας, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καζακστάν, Κανάτ Μποζουμπάϊεφ δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ότι 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη συντριβή. Νωρίτερα οι αρχές έκαναν λόγο για 32 επιζώντες από το αεροπορικό δυστύχημα.