Καζακστάν: Βίντεο μέσα από την καμπίνα του αεροπλάνου που κατέπεσε

Οι εφιαλτικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες του αεροπλάνου των Azerbaijan Airlines που συνετρίβη στο Καζακστάν το πρωί της Τετάρτης (25.12.24), καταγράφονται σε βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο μέσα από την καμπίνα του αεροπλάνου που συνετρίβη στο Καζακστάν, φαίνονται οι επιβάτες λίγο πριν από τη συντριβή με τις μάσκες οξυγόνου να έχουν πέσει πάνω από τα καθίσματα.

Στο δεύτερο βίντεο φαίνονται οι επιβάτες που επέζησαν της συντριβής να προσπαθούν να βγουν από την κατεστραμμένη άτρακτο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στο αεροπλάνο επέβαιναν 67 άτομα (62 επιβάτες και 5 άτομα πλήρωμα), ενώ από τη συντριβή στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν επέζησαν συνολικά 32 επιβάτες.

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard.



Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY December 25, 2024

Από τους 32 που επέζησαν οι 22 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ τουλάχιστον 5 δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Το αεροπλάνο που είχε αναχωρήσει από το Μπακού με προορισμό το Γκρόζνι δεν μπορούσε να προσγειωθεί στην πόλη Γκρόζνι λόγω ομίχλης και έτσι η πτήση είχε εκτραπεί.

Τα αίτια της συντριβής

Σύμφωνα με την Azerbaijan Airlines, το αεροσκάφος που εκτελούσε δρομολόγιο από το Μπακού στο Γκρόζνι, συγκρούστηκε με σμήνος πουλιών και έχασε τη σταθερότητά του στον αέρα και συνετρίβη.

Μια άλλη πηγή ανέφερε πως εξερράγη μια φιάλη μέσα στο αεροσκάφος την ώρα που βρισκόταν στον αέρα, ενώ σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορικών Μεταφορών του Καζακστάν, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους αποφάσισε να κατευθυνθεί σε εναλλακτικό αεροδρόμιο, το οποίο βρισκόταν στο Ακτάου.

Η ίδια υπηρεσία ανέφερε πως το ουραίο τμήμα του αεροσκάφους υπέστη τις λιγότερες ζημιές.

Σε βίντεο που ανέβηκαν στο X φαίνονται τραυματισμένοι επιβάτες διακρίνονται να περπατούν με δυσκολία από ένα τμήμα της ατράκτου που παρέμεινε ακέραιο.

#Kazakistan

Twenty-seven survivors were hospitalized following the plane crash in #Aktau, including three children, according to the Ministry of Emergency Situations of #Kazakhstan, as reported by Sputnik.



The Federal Agency for Air Transport has provided additional comments… pic.twitter.com/ITZgmC5u4J — (@cheguwera) December 25, 2024

#BREAKING: #Azerbaijan Airlines E190 Crashes in #Kazakhstan, Survivors Reported



A tragic aviation incident unfolded today as Azerbaijan Airlines Flight #J28243, an Embraer E190AR registered (4K-AZ65)carrying 72 people, crashed near Aktau, Kazakhstan. The flight was en route… pic.twitter.com/BlntUOYT5m — Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) December 25, 2024

Στο Χ (πρώην Twitter) ανέβηκαν άμεσα βίντεο που δείχνουν το αεροπλάνο να πέφτει.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Çeçenistan’ın başkenti Grozni’ye uçan bir yolcu uçağı Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düştü.



Uçakta 72 kişi olduğu ve 6 kişi sağ kurtuldu, ağır yaralı.



Acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın, kuş sürüsünden etkilendiği ifade ediliyor. pic.twitter.com/Y1cvczpta2 — Kahraman Karaman (@kahramankrmn58) December 25, 2024

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Aktau’daki uçak kazasından sağ kurtulanların olduğunu bildirdi.



Grozni’deki sis nedeniyle Bakü’den kalkan uçak önce Mahaçkale’ye, ardından Aktau’ya yönlendirildi.



Düşen uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu bildirildi.#Baku #Azal… pic.twitter.com/eKOoSPBpUf — (@HamdiCelikbas) December 25, 2024

Μάλιστα, μετά την αναγκαστική προσγείωση ξέσπασε φωτιά, ενώ πάνω από 150 διασώστες βρέθηκαν στο σημείο.

Μετά τη συντριβή, «το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες», αναφέρει το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν διευκρινίζοντας πως στο σημείο της συντριβής επιχειρούν 150 διασώστες.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, 32 άνθρωποι επέζησαν» από τη συντριβή, ανακοίνωσε η γενική εισαγγελία του Αζερμπαϊτζάν.

«Δεν μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας προς το παρόν. Όλα τα σενάρια εξετάζονται…» υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση, ενώ προστίθεται πως μια ομάδα ερευνητών από το Αζερμπαϊτζάν μετέβη στο Καζακστάν και «εργάζεται στο σημείο».

Σύμφωνα με την Azerbaijan Airlines, 62 επιβάτες και πέντε μέλη του πληρώματος επέβαιναν στο αεροσκάφος, το οποίο «πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση» σε απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων από το Άχταου.

«Βάσει των πρώτων πληροφοριών, υπήρχαν 37 υπήκοοι από το Αζερμπαϊτζάν, έξι υπήκοοι από το Καζακστάν, τρεις πολίτες από την Κιργιζία και 16 Ρώσοι υπήκοοι», επιβεβαίωσε το υπουργείο Μεταφορών του Καζακστάν.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, που έφτασε στη Ρωσία για να συμμετάσχει σήμερα στη Σύνοδο των ηγετών της Κοινοπολιτείας των Ανεξαρτήτων Κρατών, κοντά στην Αγία Πετρούπολη (βορειοδυτικά) μαζί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αποφάσισε να διακόψει την επίσκεψή του και να επιστρέψει επειγόντως στο Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της προεδρίας του Αζερμπαϊτζάν.

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες εκείνων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν τη συντριβή (…) και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» είπε ο Αλίεφ σε ένα μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Ιλχάμ Αλίγιεφ για το δυστύχημα, όπως έγινε γνωστό από τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Δυστυχώς, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Αλίγιεφ αναγκάστηκε να φύγει από την Αγία Πετρούπολη (όπου είχαμε μία σύνοδο). Ο Πούτιν ήδη του τηλεφώνησε και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε σχέση με τη συντριβή του αεροσκάφους του Αζερμπαϊτζάν στο Ακτάου», είπε ο Πεσκόφ.

«Συμπάσχουμε με εκείνους που έχασαν τους συγγενείς του και φίλους σε αυτή τη συντριβή και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους επιζώντες».

Ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ εξέφρασε στο Telegram τα «συλλυπητήριά» του στις οικογένειες των θυμάτων και επισήμανε πως «προσεύχεται για την ανάρρωση» των τραυματιών.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της συντριβής.

Η Azerbaijan Airlines ανέφερε αρχικά ότι το αεροσκάφος έπεσε σε ένα σμήνος πουλιών, προτού αποσύρει κατόπιν αυτήν τη πληροφορία.

Από την πλευρά του, η περιφερειακή διεύθυνση του υπουργείου Υγείας του Καζακστάν έκανε λόγο, σε ένα δελτίο Τύπου, για μια «έκρηξη μίας φιάλης» μέσα στο αεροσκάφος, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Flightradar24, που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κίνηση των αεροσκαφών, το Embraer 190 διέσχισε την Κασπία Θάλασσα, παρεκκλίνοντας της κανονικής του πορείας, προτού κάνει κύκλους πάνω από την περιοχή όπου κατέπεσε.