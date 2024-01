Η επέμβαση και η νοσηλεία της Κέιτ Μίντλετον -η οποία θα κρατήσει έως και 14 ημέρες- έχει προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό στη Μεγάλη Βρετανία και σήμερα (18/1/24) σχεδόν μονοπωλεί το ενδιαφέρων των βρετανικών ΜΜΕ.

Το μεγάλο διάστημα που θα κάνει η Κέιτ Μίντλετον για να επανέλθει στα καθήκοντά της -μετά το Πάσχα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις- συμπληρώνει το «παζλ» της ανησυχίας. Από τι πάσχει η πριγκίπισσα; Τι ακριβώς αφορούσε η επέμβαση που έκανε;

Και ενώ συμβαίνουν όλα τα παραπάνω, ο βασιλιάς Κάρολος ετοιμάζεται και ο ίδιος να μπει στο νοσοκομείο για μια προγραμματισμένη επέμβαση προστάτη.

Απαρατήρητη πάντως, δεν έχει περάσει η «σιωπή» του Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν που αν και έχουν αποστασιοποιηθεί από το παλάτι, θα πρέπει αν μη τι άλλο να επικοινωνήσουν με τους δύο ασθενείς της βασιλικής οικογένειας τώρα που περνούν περιπέτεια με την υγεία τους.

Κάποιοι άλλοι λένε, πως τουλάχιστον ο Χάρι θα πρέπει να επισκεφθεί από κοντά τα δύο μέλη της βασιλικής οικογένειας και κυρίως τον πατέρα του.

Όσο για την Κέιτ Μίντλετον, αν και έχει θεωρηθεί από κάποιους πως έχει παίξει κομβικό ρόλο στην απόφαση του ζεύγους Χάρι – Μέγκαν να αφήσει το παλάτι, δεν παύει να είναι μέλος της οικογένειας και να περνάει μία μεγάλη περιπέτεια υγείας…

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ εμφανίστηκε σκεπτικός, ενώ έφευγε το μεσημέρι από το «London Clinic» το μεγαλύτερο ιδιωτικό νοσοκομείο της Βρετανίας, μετά την επίσκεψη στην Κέιτ Μίντλετον.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, ο 41χρονος Γουίλιαμ, που ακύρωσε δημόσιες υποχρεώσεις του για το διάστημα που η Κέιτ θα αναρρώνει, καταγράφηκε από τον φακό να αποχωρεί από το νοσοκομείο, αφότου την επισκέφθηκε, ωστόσο δεν έκανε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Το παλάτι του Κένσινγκτον έχει δηλώσει ότι θα δίνει νεότερα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη της υγείας της Κέιτ μονάχα όταν υπάρχουν «σημαντικές πληροφορίες να μοιραστεί». Προσέθεσε πως, έπειτα από σύσταση των γιατρών, είναι απίθανο να επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντά της έως το Πάσχα.

