Κέιτ Μίντλετον: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιορτή του Πατέρα με τον Γουίλιαμ και τα παιδιά της

Γιορτή του Πατέρα σήμερα (16.6.24) και η Κέιτ Μίντλετον έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) για τον σύζυγό της και πατέρα των παιδιών της, Γουίλιαμ, πρίγκιπα της Ουαλίας.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο η Κέιτ Μίντλετον πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη εμφάνισή της στο πλευρό του συζύγου της, πρίγκιπα Γουίλιαμ και των παιδιών της, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, κατά τη διάρκεια του «Trooping the Colour», της μεγάλης ετήσιας στρατιωτικής παρέλασης στο Λονδίνο προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου του Γ΄.

Στον επίσημο λογαριασμό του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας στην πλατφόρμα X, ανέβηκε μια φωτογραφία στην οποία ο Γουίλιαμ κρατά στοργικά τα τρία του παιδιά σε ξέγνοιαστες στιγμές σε μια παραλία, ατενίζοντας τη θάλασσα.

We love you, Papa. Happy Father’s Day 💕 G, C & L



📸 The Princess of Wales, 2024 pic.twitter.com/kI9AFV2XmT