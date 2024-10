Κέιτ Μίντλετον: Η τρυφερή αγκαλιά σε νεαρή καρκινοπαθή

Η Κέιτ Μίντλετον, αγκαλιάζει τρυφερά μια νεαρή ασθενή που πάσχει από καρκίνο κατά την επίσκεψη της τελευταίας, κατόπιν πρόσκλησης, στο κάστρο του Γουίνδσορ για να βγάλει φωτογραφίες από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Σε μια συγκινητική συνάντηση, η 16χρονη φωτογράφος Liz Roboyna, η οποία διαγνώστηκε με έναν σπάνιο τύπο όγκου, έλαβε την μια τιμητική πρόσκληση από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να τον συνοδεύσει σε μια τελετή.

Η Liz, από το Harrogate του Yorkshire, προσπαθεί να συμμετέχει σε όσο το δυνατόν περισσότερα φωτογραφικά events και έλαβε την προσωπική πρόσκληση από τον Γουίλιαμ όταν έμαθε για εκείνη μέσω του φιλανθρωπικού οργανισμού London Air Ambulance Charity του οποίου είναι αρωγός.

Κατά το τετ α τετ της με τον μελλοντικό βασιλιά της Βρετανίας, συνοδευόμενη από την οικογένειά της, συναντήθηκε και με την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Κατά τη διάρκεια της συγκινητικής αυτής συνάντησης, η πριγκίπισσα -η οποία ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ολοκλήρωσε τη δική της προληπτική χημειοθεραπεία- αγκάλιασε την έφηβη.

A pleasure to meet with Liz at Windsor today. A talented young photographer whose creativity and strength has inspired us both. Thank you for sharing your photos and story with us. W&C pic.twitter.com/VARhrbCvkv