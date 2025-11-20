Κέιτ Μίντλετον – Jessie J: Η τρυφερή αγκαλιά μετά τη μάχη τους με τον καρκίνο που έσπασε το πρωτόκολλο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η τρυφερή αγκαλιά της Κέιτ Μίντλετον με την τραγουδίστρια Jessie J, μετά από τη μάχη που έδωσαν και οι δύο με τον καρκίνο.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον έχει ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία και «έκανε ό,τι μπορούσε για να παραμείνει απαλλαγμένη από τον καρκίνο», ενώ η Jessie J. υποβλήθηκε σε μαστεκτομή τον Ιούνιο ως μέρος της θεραπείας της για καρκίνο του μαστού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρίγιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έδωσαν το «παρών» το βράδυ της Τετάρτης, 19 Νοεμβρίου 2025, στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, όπου πήραν μέρος στην ετήσια εκδήλωση Royal Variety Performance. Το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί με πλήθος καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων, τιμώντας έναν από τους πιο αγαπημένους θεσμούς της βρετανικής ψυχαγωγίας.

Απευθυνόμενη στην Κέιτ Μίντλετον η Jessie J. ανέφερε: «Μόλις είχα καρκίνο του μαστού. Θέλω απλώς να σε αγκαλιάσω, ο καρκίνος σε κάνει να βλέπεις τη ζωή με άλλη ματιά». Οι δύο γυναίκες «έσπασαν» το βασιλικό πρωτόκολλο, καθώς η τραγουδίστρια έβαλε το χέρι της στον ώμο της Κέιτ – πριν οι δύο γυναίκες αγκαλιαστούν και μιλήσουν για το σοκ που ένιωσαν όταν έμαθαν τη διάγνωση του καρκίνου.

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το νέο της τραγούδι «I’ll Never Know Why», το οποίο έγραψε για τον σωματοφύλακά της Dave, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2021. Η Κέιτ Μίντλετον της είπε ότι ήταν «ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Jessie απάντησε: «Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μου λείπει και θέλω να βοηθήσω τους άλλους».

Μετά την εμφάνισή της, η Jessie εξήγησε ότι επέλεξε σκόπιμα να ντυθεί με μαύρο φούτερ και φόρμα γιατί ήθελε να περάσει ένα μήνυμα σε όσους νιώθουν κατάθλιψη. «Δεν θέλουν να σηκωθούν το πρωί, να φορέσουν ένα ωραίο φόρεμα ή να βαφτούν. Απλά, φορούν άνετα ρούχα στον καναπέ».

Η τραγουδίστρια είπε ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ τη ρώτησε αν θα ήθελε να συνεργαστούν για να ενθαρρύνουν τις ανοιχτές συζητήσεις για την ψυχική υγεία και να καταπολεμήσουν το στίγμα.

Με μία ανάρτηση στο Instagram η γνωστή τραγουδίστρια Jessie J αποκάλυψε στους followers της ότι προχώρησε σε ολική μαστεκτομή, τον περασμένο Ιούνιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jessie J (@jessiej)

Σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται η 37χρονη τραγουδίστρια να ποζάρει δείχνοντας το στήθος της τυλιγμένο με επιδέσμους. Σε ένα ακόμα στιγμιότυπο φαίνεται να είναι ξαπλωμένη στο φορείο ενώ ο σύντροφός της Chanan Colman την φιλά στο μέτωπο.

Σκοπός της όπως εξήγησε είναι να δείχνει και τις καλές αλλά και τις κακές στιγμές αυτής της σοβαρής περιπέτειας. Έτσι ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να κλαίει εμφανώς ταλαιπωρημένη.