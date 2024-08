Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ: Το μήνυμα στην ομάδα της Βρετανίας –  Η λάμψη της πριγκίπισσας και το casual look του διαδόχου

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον έστειλε σήμερα (11.08.2024) από κοινού με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ μήνυμα στους Βρετανούς Ολυμπιονίκες στο πλαίσιο της λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Η Κέιτ Μίντλετον, η οποία συνεχίζει να υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία, ήταν λαμπερή στην τελευταία της εμφάνιση δίπλα στον πρίκιπα Γουίλιαμ, σε ένα βίντεο που φτιάχτηκε αποκλειστικά για την Team GB, με τη συμμετοχή πολλών γνωστών προσωπικοτήτων όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο ράπερ Snoop Dogg .

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είχε μια ασυνήθιστα casual εμφάνιση, έχοντας αφήσει μούσι μερικών ημερών.

Στο σύντομο κλιπ, η Κέιτ αναφέρει: «Από όλους εμάς που παρακολουθούμε από το σπίτι, συγχαρητήρια στην ομάδα GB».

Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας της Ουαλίας προσθέτει: «Μπράβο στην ομάδα GB που αποτελεί έμπνευση για όλους μας».

Well done @TeamGB, what an incredible journey!



Every athlete showed immense dedication, heart and passion. You made us all so proud!



Here’s to celebrating every triumph at @Paris2024 and looking forward to more from @ParalympicsGB later in the summer 🇬🇧 pic.twitter.com/oCLz7HuuLG