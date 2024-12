Κέιτ Μίντλετον: Το συγκινητικό μήνυμά της για τα Χριστούγεννα

Την ανάγκη να επικρατήσει η αγάπη και όχι ο φόβος τονίζει η Κέιτ Μίντλετον στο μήνυμά της από την καθιερωμένη ετήσια συναυλία που διοργανώνει για τα Χριστούγεννα στο Αββαείο του Ουέστμινστερ στις αρχές Δεκεμβρίου.

Στην ετήσια συναυλία η οποία θα προβληθεί την παραμονή των Χριστουγέννων, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον εκφωνεί το χριστουγεννιάτικο μήνυμά της.

Σε αυτό ακούγεται η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου της Βρετανίας να υπογραμμίζει με τρυφερό τρόπο την αγάπη της για τα Χριστούγεννα, σημειώνοντας παράλληλα τις αξίες της καλοσύνης και της συγχώρεσης που πρεσβεύουν οι γιορτές.

«Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις αγαπημένες μου περιόδους του χρόνου. Είναι η εποχή για δώρα, γιρλάντες και τάρτες με μαρμελάδα φρούτων, αλλά είναι επίσης μια εποχή για να επιβραδύνουμε και να συλλογιστούμε τα βαθύτερα πράγματα που μας συνδέουν όλους», ανέφερε η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

«Όταν σταματάμε και απομακρυνόμαστε από τις πιέσεις της καθημερινής ζωής, βρίσκουμε το χώρο να ζήσουμε τη ζωή μας με ανοιχτή καρδιά, με αγάπη, καλοσύνη και συγχώρεση, κάτι που αποτελεί μεγάλο μέρος του πνεύματος των Χριστουγέννων», πρόσθεσε.

«Η ιστορία της Γέννησης του Χριστού μας ενθαρρύνει να σκεφτούμε τις εμπειρίες και τα συναισθήματα των άλλων. Αντανακλά επίσης τα δικά μας ευάλωτα σημεία και μας υπενθυμίζει τη σημασία του να δίνουμε και να δεχόμαστε ενσυναίσθηση, καθώς και το πόσο πολύ χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον παρά τις διαφορές μας. Πάνω απ’ όλα, μας ενθαρρύνει να στραφούμε στην αγάπη και όχι στον φόβο», αναφέρει στο μήνυμα η Κέιτ Μίντλετον.

‘It is love which is the greatest gift we can receive. Not just at Christmas, but every day of our lives’



