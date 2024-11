Κεντάκι: Δύο νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο του ελβετικού ομίλου Givaudan

Μία πολύ ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής χρωστικών ουσιών για τρόφιμα και ποτά, το οποίο ανήκει στον ελβετικό όμιλο Givaudan, σημειώθηκε χτες (12.1.2024) στο Κεντάκι προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο εργοστάσιο που αγόρασε το 2021 ο όμιλος Givaudan, στο Λούισβιλ του Κεντάκι των ΗΠΑ.

«Συμμεριζόμαστε τη θλίψη των οικογενειών, φίλων και αγαπημένων όσων έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν σε αυτήν την πολύ δύσκολη στιγμή», αναφέρει η ανακοίνωση του ελβετικού ομίλου. «Βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια της έρευνας για να προσδιορίσουμε τα αίτια» της έκρηξης, συμπληρώνει.

Ζημιές υπέστησαν κτίρια σε κοντινή απόσταση από το εργοστάσιο. Ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να μην απομακρύνουν συντρίμμια που μπορεί να εκσφενδονίστηκαν στις αυλές σπιτιών, επειδή ενδεχομένως «θα βοηθήσουν τους ερευνητές να καταλάβουν τι συνέβη».

An up close look at the aftermath of the Givaudan explosion here in Louisville.

The air is heavy with the burnt smell of caramel. The ground sticky, covered in debris. pic.twitter.com/VkNUanL1Rf