Ο μακελάρης του Λούιβιλ του Κεντάκι είχε αγοράσει νόμιμα το τουφέκι εφόδου που χρησιμοποίησε στην επίθεση της 10ης Απριλίου. Ο 23χρονος τραπεζικός υπάλληλος πυροβόλησε και σκότωσε πέντε συναδέλφους του, και τραυμάτισε άλλους εννέα ανθρώπους στο υποκατάστημα της Old National Bank όπου εργαζόταν.

Ο 23χρονος Κόνορ Στέρτζον ήταν υπάλληλος της τράπεζας Old National Bank στο Λούιβιλ του Κεντάκι και, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του CNN, είχε μόλις ενημερωθεί ότι θα απολυόταν.

Ο μακελάρης τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμό, ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς να διευκρινίσει αν ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του ή αν σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών.

Ο 23χρονος τραπεζικός υπάλληλος πυροβόλησε και σκότωσε πέντε συναδέλφους του, και τραυμάτισε άλλους εννέα ανθρώπους, ανέφερε σε δημοσιογράφους η αρχηγός της αστυνομικής διεύθυνσης του Λούιβιλ, Τζάκλιν Γκουίν-Βιλαροέλ. Το όπλο είχε αγοραστεί από κατάστημα στις 4 Απριλίου, διευκρίνισε.

Αστυνομικοί έσπευσαν στην τράπεζα λίγα λεπτά αφότου το τηλεφωνικό κέντρο δέχθηκε τις πρώτες κλήσεις για πυροβολισμούς, γύρω στις 08:30 (τοπική ώρα, 15:30 ώρα Ελλάδος). Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν εναντίον του δράστη, ο οποίος μετέδιδε απευθείας εικόνες της επίθεσης στο διαδίκτυο.

Από τα πυρά του 23χρονου σκοτώθηκαν οι Τζόσουα Μπάρικ (40 ετών), Ντιάνα Έκερτ (57 ετών), Τόμας Έλιοτ (63 ετών), Τζουλιάνα Φάρμερ (45 ετών) και Τζέιμς Τατ (64 ετών).

Από τους εννέα τραυματίες, τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ αυτών είναι ένας 26χρονος αστυνομικός που πυροβολήθηκε στο κεφάλι και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Άλλος ένας αστυνομικός νοσηλεύεται με ελαφρύτερα τραύματα.

