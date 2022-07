Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην κεντρική Κένυα όπου 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Κυριακής, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε από γέφυρα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Μεταφορών και Ασφάλειας διευκρινίζει ότι οι επιχειρήσεις της εταιρίας λεωφορείων, της Modern Coast Express Ltd, ανεστάλησαν. “Μια διεξοδική έρευνα πολλών υπηρεσιών για το ατύχημα και μια αξιολόγηση των προτύπων επιχειρησιακής ασφάλειας του φορέα εκμετάλλευσης (είναι) σε εξέλιξη”, διευκρινίζει το κείμενο που αναρτήθηκε στο Twitter.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το λεωφορείο έπεσε από ύψος 40 μέτρων στον ποταμό Νίθι καθώς διέσχιζε μια γέφυρα, γνωστή για την επικινδυνότητα της, η οποία βρίσκεται 50 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Μόρου απ’ όπου είχε αναχωρήσει με προορισμό το λιμάνι της Μομπάσα (νοτιοανατολικά).

Είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και άλλοι τέσσερις υπέκυψαν στο νοσοκομείο. Αρκετά πτώματα ξεβράστηκαν από το ποτάμι σήμερα το πρωί, δήλωσε ο επικεφαλής της κομητείας Θαράκα Νίθι, Νόρμπερτ Κομόρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

NTSA suspended operations of #ModernCoast after tragic #Accident at #NithiBridge.

Eye witnesses said the bus from Meru to Mombasa, was overspeeding before plunging into the river!

Over 33 passengers confirmed dead, while others still missing.#KeepItKiss #AllDayEveryDay

🎥 NTV pic.twitter.com/GHcadIuFfb