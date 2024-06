Κένυα: Αστυνομικός πυροβόλησε δικαστή μέσα σε δικαστική αίθουσα – Έπεσε νεκρός από πυρά ενστόλων

Ένας αστυνομικός πυροβόλησε και τραυμάτισε σήμερα μια δικαστή μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου στο Ναϊρόμπι στην Κένυα, το Ναϊρόμπι, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά συναδέλφων του.

Η Μόνικα Κιβούτι πυροβολήθηκε από τον αστυνομικό μέσα σε δικαστική αίθουσα στη συνοικία Μακαντάρα στην Κένυα, αφότου απέρριψε αίτημα της συζύγου του δράστη να αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση. Επενέβησαν άλλοι αστυνομικοί, οι οποίοι άνοιξαν πυρ εναντίον του δράστη και τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Η δικαστής Κιβούτι και τρεις αστυνομικοί διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο, αλλά η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία, όπως ενημέρωσε η πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μάρθα Κούμε.

«Είναι ξεκάθαρο ότι πρόθεση του δράστη ήταν να σκοτώσει τη δικαστή», τόνισε η Κούμε, ζητώντας αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας σε όλα τα δικαστήρια της χώρας.

Η σύζυγος του αστυνομικού (ο οποίος αργότερα πυροβόλησε τη δικαστή) είχε ομολογήσει την ενοχή της σε υπόθεση παράνομου πλουτισμού, αλλά ζήτησε να αφεθεί ελεύθερη με χρηματική εγγύηση.

Makadara Law Courts turn to a crime scene after magistrate Monica Kivuti was shot and injured by a police officer following a case involving the officer’s wife. pic.twitter.com/AjrFfMYLhH