«Κεραυνοί» Μπορέλ κατά Τραμπ: Έβλαψε και δίχασε την αμερικανική κοινωνία

Σφόδρα επικριτικός ο Ζοζέπ Μπορέλ για τον Ντόναλντ Τραμπ. Με αφορμή και τα τελευταία τραγικά γεγονότα στο αμερικανικό Καπιτώλιο, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ καταφέρθηκε έντονα κατά του απερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ, θεωρώντας τον υπεύθυνο.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ, με ανάρτηση στο μπλογκ του, αποδοκίμασε τον Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι: «Τα αδιανόητα γεγονότα της Τετάρτης (06.01.2021) δείχνουν πόσο ζημιωμένη και διχασμένη είναι η αμερικανική κοινωνία μετά από τέσσερα χρόνια διοίκησης Τραμπ»

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρξει αντίσταση «σε κάθε δημαγωγική έκρηξη από λαϊκιστές ηγέτες, σε κάθε εκρηκτική ρητορική και ρητορική μίσους από δημαγωγούς».

Συμπληρώνει ότι «Αυτό που είδαμε ήταν μόνο το αποκορύφωμα των πολύ ανησυχητικών εξελίξεων που σημειώθηκαν παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να αποτελεί κάλεσμα αφύπνισης για όλους τους υποστηρικτές της δημοκρατίας. Να καταπολεμήσουμε την ψευδαίσθηση και τις επιθέσεις κατά των δημοκρατικών αξιών και να ξεπεράσουμε τoυς διχασμούς των κοινωνιών μας. Όχι μόνο στις ΗΠΑ. Σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν πολιτικοί ηγέτες – στην αντιπολίτευση και επίσης όλο και περισσότερο στην εξουσία – έτοιμοι να υπονομεύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς».

Επιπροσθέτως, ο Ζοζέπ Μπορέλ σημειώνει ότι «όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι αν δεχτούμε τις αποτυχίες μετά από οπισθοδρόμηση, ακόμα κι αν φαίνονται δευτερεύουσες, η δημοκρατία και οι αξίες και οι θεσμοί της μπορούν τελικά και αμετάκλητα να χαθούν. Για να αποφύγουμε αυτήν τη μοίρα, πρέπει να αντισταθούμε αμέσως σε κάθε παραβίαση της ανεξαρτησίας των δημοκρατικών θεσμών, σε κάθε δημαγωγική έκρηξη από λαϊκιστές ηγέτες, σε κάθε εκρηκτική ρητορική και ρητορική μίσους από δημαγωγούς, σε κάθε εκστρατεία παραπληροφόρησης και ψευδείς ειδήσεις που τροφοδοτούν και ενθαρρύνουν τους εχθρούς της δημοκρατίας».

What we saw was the climax of worrying developments in recent years. Democracy is fragile and not a given. Its advocates need to react strongly. pic.twitter.com/ech35xU2V0