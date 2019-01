Κέβιν Σπέισι: Δήλωσε αθώος στο ξεκίνημα της δίκης για σεξουαλική παρενόχληση 18χρονου – video

Ο Κέβιν Σπέισι εμφανίστηκε σε δικαστήριο της Μασαχουσέτης, μετά την καταγγελία του 18χρονου σε μπαρ του Νάντακετ το 2016.

Ο νεαρός κατηγορεί τον πρώην πρωταγωνιστή της επιτυχημένης σειράς House of Cards ότι τον παραπλάνησε κερνώντας τον ποτά και έπειτα τον παρενόχλησε σεξουαλικά.

Kevin Spacey appeared in court in Nantucket, MA on Monday.

The actor is facing a charge of indecent assault and battery, stemming from an alleged incident at a bar in July of 2016.

The next hearing is set for March. Spacey does not have to be there.

https://t.co/CCQKJKaG9f pic.twitter.com/IV4RYW3OLO

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) January 7, 2019