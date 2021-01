Κι όμως… χιόνια στις συνήθως ηλιόλουστες Αριζόνα, Νεβάδα και Καλιφόρνια (video)

Ένα πρωτόγνωρο χειμωνιάτικο σκηνικό καταγράφηκε σήμερα σε συνήθως ηλιόλουστες περιοχές, όπως στις ερήμους της Αριζόνας και του Λας Βέγκας, στη Νεβάδα.

Λίγες ημέρες αφότου το Μαλιμπού στην Καλιφόρνια, διάσημο για τις υπέροχες παραλίες του, καλύφθηκε από χιόνι, λόγω μιας ασυνήθιστης χειμερινής καταιγίδας, νιφάδες χιονιού έπεσαν στη Νεβάδα και την Αριζόνα, προκαλώντας σοκ σε ορισμένους αλλά και ανακούφιση σε πολλούς στις δυτικές ΗΠΑ που πλήττονται από την ξηρασία.

Στο Πρέσκοτ της Αριζόνας η συσσώρευση χιονιού ξεπέρασε τα 40 εκατοστά σήμερα το πρωί και η χιονόπτωση συνεχίζεται, δήλωσε ο μετεωρολόγος Μπομπ Όραβετς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Κόλετζ Παρκ, στο Μέριλαντ.

«Στην πραγματικότητα είναι πολύ χαρούμενοι που βλέπουν αυτό το χιόνι», εξήγησε. «Το χιόνι είναι πάντα καλό για τη μελλοντική διαχείριση του νερού», συμπλήρωσε.

Περίπου το 73% της Αριζόνας πλήττεται από ξηρασία, είπε ο ίδιος.

Στη Νεβάδα, σχεδόν 2,5 εκατοστά χιονιού κάλυψαν την περιοχή γύρω από τα καζίνο του Λας Βέγκας, με τον ήλιο να αναμένεται να επιστρέψει στον ουρανό αργότερα σήμερα.

«Εάν θέλετε να βγείτε έξω και να παίξετε, πηγαίνετε γρήγορα προτού λιώσει», έγραψε σε tweet η μετεωρολόγος Κέλι Κάραν στο KSNV News 3 στο Λας Βέγκας.

Η χιονόπτωση, ωστόσο, προκάλεσε τροχαία και οδήγησε σε κλείσιμο δρόμων.

