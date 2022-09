Ένα ολόκληρο έθνος τήρησε δύο λεπτών σιγή κατά τη διάρκεια της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μακροβιότερη μονάρχη της Βρετανίας.

Απ’ άκρη σ’ άκρη της Βρετανίας, όλοι οι πολίτες που βρίσκονταν στους δρόμους και παρακολουθούσαν την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, τήρησαν δύο λεπτών σιγή προς τιμήν της, με τα βλέμματά τους να είναι σκυμμένα και θλιμμένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη Picadilly Square και το Hyde Park, μέχρι το Εδιμβούργο της Σκωτίας και το Christchurch της Νέας Ζηλανδίας, το βρετανικό έθνος στεκόταν σιωπηλό για δύο λεπτά. Ακόμη και το αεροδρόμιο Γκάτγουικ σταμάτησε τη λειτουργία του.

Πολύς ήταν ο κόσμος που δεν άντεξε και σπάραξε στο κλάμα για την εκλιπούσα βασίλισσά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A two-minute silence in honor of the Queen is held at Westminster Abbey and across the UK https://t.co/oPRHropI3z pic.twitter.com/Ky1u7Zzzjl