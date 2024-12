Κίεβο: Χτυπήθηκαν διπλωματικές αποστολές από ρωσικούς πυραύλους – «Ακόμα μια βάρβαρη επίθεση κατά αμάχων»

Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα (20.12.2024) το πρωί, 07:00 π. τοπική ώρα, μια καταστροφική πυραυλική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο Κίεβο, σε μια περιοχή όπου στεγάζονταν πρεσβείες τρίτων χωρών.

Όπως ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε πέντε βαλλιστικούς πυραύλους και δεκάδες drones, με έξι διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να έχουν υποστεί ζημιές, κάτι που επιβεβαίωσε το ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και οι Βρυξέλλες.

Πρόκειται για τις αποστολές της Αλβανίας, της Αργεντινής, της Παλαιστινιακής Αρχής, της Βόρειας Μακεδονίας, της Πορτογαλίας και του Μαυροβουνίου, ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών. Οι περισσότερες από αυτές τις αποστολές βρίσκονται στο ίδιο κτίριο.

At about 7:00 AM on December 20, 2024, Russia launched five Iskander-M/KN-23 ballistic missiles at Ukraine’s capital. These missiles were fired from Russia’s Voronezh and Bryansk regions.



All five Iskander-M/KN-23 ballistic missiles were successfully intercepted and destroyed.… pic.twitter.com/0ABZcR8Kvx — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) December 20, 2024

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατήγγειλε μια «ειδεχθή επίθεση» μετά τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο που προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια που στεγάζουν διπλωματικές αποστολές έξι χωρών, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Πορτογαλίας. «Ακόμη μια ειδεχθή επίθεση στο Κίεβο. Αυτή τη φορά κατά ενός κτιρίου που στεγάζει την πορτογαλική πρεσβεία και άλλες διπλωματικές υπηρεσίες», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής στο X.

Another heinous Russian attack against Kyiv.



This time on a building hosting the Embassy of Portugal and several other diplomatic services.



Putin’s disregard for international law reaches new heights.



Solidariedade com Portugal — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 20, 2024

Αυτή είναι «μια ακόμη βάρβαρη επίθεση της Ρωσίας εναντίον μη στρατιωτικών στόχων», κατήγγειλε από την πλευρά της, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Russian missiles damaged the Portuguese Embassy in Kyiv.



No diplomatic representation should ever be targeted or even impacted.



This is another barbaric attack by Russia on civilian targets that shows no willingness for peace.



I extend my full solidarity to diplomatic staff. — Kaja Kallas (@kajakallas) December 20, 2024

Η Λισαβόνα καταδίκασε «έντονα» τα ρωσικά πλήγματα που έπληξαν σήμερα το Κίεβο, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια που στεγάζουν «διπλωματικές αποστολές». Απουσία του Ρώσου πρεσβευτή στη Λισαβόνα, «ο επιτετραμμένος της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει ήδη κληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών για να του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία», ανέφερε η πορτογαλική κυβέρνηση σε ανακοίνωση.

«Όπως συμβαίνει εδώ και πολλές νύχτες, σημειώθηκε μια πολύ σφοδρή επίθεση από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην πόλη του Κιέβου και μία από τις εκρήξεις προκάλεσε σχετικά ελαφριές υλικές ζημιές σε κτίρια που στεγάζουν διπλωματικές εγκαταστάσεις πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της πρεσβείας της Πορτογαλίας», δήλωσε ο Πορτογάλος υπουργός Εξωτερικών, Πάουλο Ράνγκελ, σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Μεταξύ των χωρών των οποίων οι διπλωματικές αποστολές είναι εγκατεστημένες «στο ίδιο κτίριο» που επλήγη από αυτή την έκρηξη, είναι της Αργεντινής, της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου. «Είναι απολύτως απαράδεκτο οι επιθέσεις να βλάπτουν ή να στοχεύουν διπλωματικές εγκαταστάσεις», τόνισε ο υπουργός.

REUTERS/Valentyn Ogirenko

«Προς το παρόν, αυτή είναι η θέση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία. Θα ακολουθήσουν άλλα βήματα σε άλλο επίπεδο», πρόσθεσε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με μια πιθανή ευρωπαϊκή αντίδραση σε αυτά τα πλήγματα.