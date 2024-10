Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αδελφή του απειλεί τη Νότια Κορέα με «τρομερή καταστροφή»

Η αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν απειλεί τη Νότια Κορέα, κατηγορώντας την ότι στέλνει στη Βόρεια Κορέα drones φορτωμένα με προπαγανδιστικά φυλλάδια.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, και πρόσωπο με ισχύ στη Βόρεια Κορέα απείλησε το Σάββατο (12.10.2024) τη Νότια Κορέα με «τρομερή καταστροφή» αν drones με προπαγανδιστικά φυλλάδια περάσουν ξανά τα σύνορα.

«Στην περίπτωση που ένα drone της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα) εντοπιστεί ξανά στους ουρανούς πάνω από την πρωτεύουσά μας, αυτό θα οδηγήσει σίγουρα σε μία τρομερή καταστροφή», προειδοποίησε η Κιμ Γιο Γιονγκ, βασική εκπρόσωπος των βορειοκορεατικών αρχών.

Την Παρασκευή (11.10.2024), η Πιονγιάνγκ κατηγόρησε τη Σεούλ ότι έστειλε drones με προπαγανδιστικά φυλλάδια στον εναέριο χώρο της Βόρειας Κορέας στις 3 Οκτωβρίου και ξανά στις 9 και 10 Οκτωβρίου.

Τα drones έριξαν προπαγανδιστικά φυλλάδια εχθρικά προς το καθεστώς της Πιονγιάνγκ, τα οποία περιείχαν «απεχθείς συκοφαντίες», σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Χιούν, αρνήθηκε αρχικά τις κατηγορίες της Πιονγιάνγκ, ωστόσο ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων αναδίπλωσε τη θέση της Σεούλ, λέγοντας ότι «δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν οι ισχυρισμοί της Βόρειας Κορέας αληθεύουν ή όχι».

Η άρνηση της Σεούλ να επιβεβαιώσει σημαίνει ότι τα drones στάλθηκαν από «στρατιωτικούς γκάνγκστερ», δήλωσε το Σάββατο η Κιμ Γιο Γιονγκ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας απέστειλε «τελεσίγραφο» στη Νότια Κορέα, να σταματήσει αυτές τις «ανεπίτρεπτες προκλήσεις», όπως τις αποκάλεσε.

Φωτογραφίες που υποτίθεται ότι προέρχονται από προπαγανδιστικά φυλλάδια κοινοποιήθηκαν από επίσημα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, μαζί με μία θολή φωτογραφία ενός «μη επανδρωμένου drone».

Παρά τις προσπάθειες των αρχών να τους αποτρέψουν, Νοτιοκορεάτες ακτιβιστές πετούν εδώ και χρόνια μπαλόνια που περιέχουν προπαγάνδα και αμερικανικά δολάρια προς τη Βόρεια Κορέα, ενέργειες που εξοργίζουν την Πιονγιάνγκ.

NEW:



🇰🇵🇰🇷 Kim Jong Un has found the cheapest way to get rid of North Korea’s trash



North Korea sent more than 600 balloons filled with garbage and poop to South Korea for the second time in a week. pic.twitter.com/zRhubW3Pb2