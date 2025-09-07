Κιμ Τζου Αε: Η μυστηριώδης διάδοχος της Βόρειας Κορέας – Φοράει γυαλιά ηλίου Gucci και ρολόγια Cartier

Η Τζου Ε φοράει γυαλιά ηλίου Gucci και ρολόγια Cartier, ενώ μιμείται παράλληλα το λουκ του πατέρα της με δερμάτινα σακάκια.

Μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι της διαδοχής;

Οι ειδικοί θεωρούν πως πρόκειται για έναν ελιγμό της οικογένειας προκειμένου να προβληθεί η Τζου Ε. «Δεν πρόκειται για ένα απλό οικογενειακό ταξίδι, αλλά στην πραγματικότητα για μια "είσοδό της στη σκηνή ως διαδόχου"», σύμφωνα με τον Λιμ Ελ-σουλ, καθηγητή στο Ινστιτούτο Μελετών για την Άπω Ανατολή του πανεπιστημίου Κιουνγκνάμ.

Η πρακτική αυτή ακολουθεί το ιστορικό παράδειγμα της οικογένειας Κιμ: οι κληρονόμοι συνήθως σταθεροποιούσαν τη θέση τους μέσω επισκέψεων στην Κίνα και συμμετοχής σε διεθνείς εκδηλώσεις για να αποκτήσουν νομιμότητα από σοσιαλιστικές δυνάμεις.

Ο καθηγητής αναφέρει ως παράδειγμα τη συνάντηση ανάμεσα στον Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος επρόκειτο να διαδεχθεί τον Κιμ Ιλ Σουνγκ, και τον Σι Ζονγκσούν, πατέρα του Σι Τζινπίνγκ, το 1983 στο Πεκίνο.

«Η περίπτωση της Τζου Ε εντάσσεται σ' αυτό το πλαίσιο», προσθέτει.



Η απόφαση του Κιμ Γιονγκ Ουν να πάρει μαζί την έφηβη κόρη του σε ένα τόσο σημαντικό διπλωματικό γεγονός πρέπει να εκληφθεί σοβαρά από τον υπόλοιπο κόσμο, δήλωσε ο Τσονγκ Σονγκ-Τσανγκ, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Σετζόνγκ, ενός think tank στη Σεούλ.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας στέλνει «ένα ισχυρό μήνυμα στην διεθνή κοινότητα ότι η Κιμ Τζου Ε θα γίνει η διάδοχός του», πρόσθεσε ο Τσονγκ. Επίσης, θεωρεί το ταξίδι ως μια σπάνια ευκαιρία για την έφηβη να εξασκήσει τις διπλωματικές της δεξιότητες, καθώς βρισκόταν ακριβώς πίσω από τον πατέρα της κατά την υποδοχή του από τους Κινέζους αξιωματούχους.

Κατά τον Τσονγκ, ο Κιμ είχε οριστεί ως διάδοχος σε ηλικία 8 ετών από τον πατέρα του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, αλλά δεν είχε λάβει αντίστοιχες ευκαιρίες. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η Κιμ Τζου Ε συνόδευσε ποτέ άλλοτε τον πατέρα της σε εξωτερικά ταξίδια.

«Ενδέχεται να αποφάσισε να την βάλει νωρίς στη διπλωματική σκηνή», πρόσθεσε ο Τσονγκ, ώστε να μην της «μεταβιβάσει μια τόσο άτυχη εμπειρία όπως αυτή που είχε ο ίδιος».

Η ζωή στη Βόρεια Κορέα και η σημασία της Κιμ Τζου Ε

Η Βόρεια Κορέα παραμένει μια χώρα ακραίας μυστικότητας, με περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες για τους πολίτες και ακόμη περισσότερο για τα μέλη της οικογένειας Κιμ.

Πιστεύεται ότι η Κιμ Τζου Αε είναι η μόνη από τα τρία παιδιά που έχει εμφανιστεί δημοσίως. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS) ανέφερε πριν μερικά χρόνια ότι η κόρη του Κιμ ήταν περίπου δέκα ετών – σήμερα εκτιμάται ότι είναι 12 ή 13.

Τα αγαπημένα της χόμπι περιλαμβάνουν ιππασία, σκι και κολύμπι. Ωστόσο, ενώ η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες, η καθημερινότητα για τα υπόλοιπα παιδιά στη Βόρεια Κορέα παραμένει πολύ διαφορετική.

Η κυβέρνηση ελέγχει αυστηρά ό,τι μπορούν να κάνουν ή να δουν οι πολίτες, με σκληρές ποινές για όσους ασκούν κριτική. Η πλειονότητα ζει στη φτώχεια, χωρίς βασικά αγαθά, και πολλοί εξαρτώνται από τη βοήθεια που φτάνει από το εξωτερικό.

Η πρόσβαση στη χώρα είναι επίσης περιορισμένη, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των δημοσιογράφων να πληροφορηθούν τι πραγματικά συμβαίνει. Παρά τις δυσκολίες στην ενημέρωση, είναι γνωστό ότι η ζωή είναι δύσκολη για πολλούς Βορειοκορεάτες.

Πολλοί ζουν στη φτώχεια και δεν διαθέτουν βασικά αγαθά που θεωρούνται αυτονόητα σε άλλες χώρες, όπως ψυγεία, πλυντήρια ή ποδήλατα. Πολλοί δεν έχουν επαρκή τροφή, και όσοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν φαγητό στηρίζονται σε βοήθεια από το εξωτερικό.

Η παρουσία της Κιμ Τζου Ε σε δημόσιες εκδηλώσεις έχει ιδιαίτερη σημασία. Πέρυσι, η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών NIS δήλωσε ότι θεωρούσε την Κιμ Τζου Ε την πιθανότερη μελλοντική ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας. Ωστόσο, άλλοι υποστηρίζουν ότι η χώρα δεν θα επέτρεπε σε γυναίκα να κυβερνήσει, καθώς όλοι οι προηγούμενοι ηγέτες ήταν άνδρες.

Η καθηγήτρια Χέιζελ Σμιθ, ειδικός σε σπουδές για την Κορέα στο School of Oriental and African Studies, δήλωσε στο BBC ότι ό,τι κι αν επιφυλάσσει το μέλλον για την Κιμ Τζου Ε, η παρουσία της δείχνει ότι η οικογένεια Κιμ εξακολουθεί να κατέχει τεράστια δύναμη στη Βόρεια Κορέα.

Όπως σημείωσε η καθηγήτρια Σμιθ: «Αυτή είναι μια δυναστεία της οικογένειας Κιμ που δεν προτίθεται να παραχωρήσει χώρο σε οποιαδήποτε εναλλακτική μορφή κυβέρνησης».

Η Κιμ Τζου Αε, με το μυστήριο και τη χάρη της, ίσως σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής στη Βόρεια Κορέα -ή, τουλάχιστον, την προσεκτική προετοιμασία της για να κρατήσει ζωντανή τη δυναστεία των Κιμ.