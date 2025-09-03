Κιμ Τζου-ε: Η κόρη του Κιμ Γιονγκ-Ουν που τον συνοδεύει στο Πεκίνο – Φουντώνουν οι εικασίες για τη διαδοχή

Κατά την διάρκεια της υποδοχής του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο, καταγράφηκε η παρουσία ενός νεαρού κοριτσιού που στεκόταν ακριβώς πίσω του και χαμολογελούσε διακριτικά. Σύμφωνα με αναλυτές πρόκειται για την Κιμ Τζου-ε, την κόρη του Βορειοκορεάτη ηγέτη κι ένα από τα τρία παιδιά του.

Η εμφάνισή της κόρης του Κιμ Γιονγκ-Ουν στο Πεκίνο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για την πρώτη δημόσια παρουσία της στο εξωτερικό και αναζωπύρωσε τις φήμες περί διαδοχής οι οποίες αν επιβεβαιωθούν θα γίνει η πρώτη γυναίκα ηγέτης της Βόρειας Κορέας.

Φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα κρατικά μέσα της Πιονγκγιάνγκ έδειξαν την Κιμ Τζου-αε να αποβιβάζεται από το θωρακισμένο τρένο του πατέρα της στην κινεζική πρωτεύουσα. Εκεί την υποδέχτηκαν Κινέζοι αξιωματούχοι, σηματοδοτώντας την πρώτη της επίσημη διεθνή εμφάνιση. Αλλά οι πληροφορίες που γνωρίζουμε για αυτό το κορίτσι – συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς ηλικίας της – είναι ελάχιστες.

Παρότι το καθεστώς δεν έχει ποτέ επιβεβαιώσει επίσημα ούτε το όνομά της ούτε την ηλικία της, η Τζου-αε δεν είναι άγνωστη στο κοινό. Πιστεύεται ότι είναι έφηβη. Έχει εμφανιστεί επανειλημμένα στο πλευρό του πατέρα της σε επίσημες εκδηλώσεις, από δοκιμαστικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων μέχρι και τα εγκαίνια του θερέτρου Γουονσάν Κάλμα, στην ανατολική ακτή της χώρας.

Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις πολλών αναλυτών ότι πρόκειται για την διάδοχο του Κιμ Γιονγκ-Ουν, η Τζου-αε θα αποτελέσει το τέταρτο μέλος της δυναστείας των Κιμ που ηγείται της χώρας, από την ίδρυσή της το 1948 από τον προπάππου της, Κιμ Ιλ-σούνγκ.

Η είδηση για την ύπαρξή της έγινε γνωστή για πρώτη φορά από μια απρόσμενη πηγή: Τον μπασκετμπολίστα του NBA Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος αποκάλυψε το 2013 ότι «κράτησε στην αγκαλιά του το μωρό τους, Τζου-ε », κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη χώρα.

Έκτοτε, αν και δεν έχει μιλήσει δημόσια, έχει καθιερωθεί ως σχεδόν μόνιμη παρουσία στο πλευρό του πατέρα της, μαζί με την ισχυρή θεία της, Κιμ Γιο-τζονγκ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας δεν είχαν αναφερθεί στα παιδιά του Κιμ Γιονγκ-Ουν έως το 2022, όταν η Τζου-αε εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε δοκιμή διηπειρωτικού πυραύλου. Λίγους μήνες αργότερα, συμμετείχε σε στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο ίδρυσης του Λαϊκού Στρατού της Κορέας, με τα μέσα να την αποκαλούν πλέον «σεβαστή» κόρη του ηγέτη.

Τα παιδιά του Κιμ

Σύμφωνα με έκθεση της νοτιοκορεατικής υπηρεσίας πληροφοριών το 2017, ο Κιμ και η σύζυγός του, Ρι Σολ-τζου, έχουν τρία παιδιά: έναν γιο που γεννήθηκε το 2010, μια κόρη το 2013 –που θεωρείται ότι είναι η Τζου-αε– και ένα τρίτο παιδί το 2017, του οποίου το φύλο δεν έχει αποκαλυφθεί.

Στο Πεκίνο, η χαμογελαστή Τζου-αε, ντυμένη με κοστούμι, εμφανίστηκε να στέκεται διακριτικά πίσω από τον πατέρα της καθώς εκείνος αποβιβαζόταν από το τρένο μετά το νυχτερινό ταξίδι από την Πιονγκγιάνγκ.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η παρουσία της σε ένα γεγονός που υπογράμμισε τον σχηματισμό μιας νέας –έστω ασαφώς ορισμένης– αντιδυτικής συμμαχίας, ενισχύει τα σενάρια πως η Τζου-αε είναι η διάδοχος που ο Κιμ Γιονγκ-Ουν έχει επιλέξει.