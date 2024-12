Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Από μοντέλο της Victoria’s Secret, εισαγγελέας και τώρα νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Μοντέλο της Victoria’s Secret, ηθοποιός, παρουσιάστρια του Fox News, πρώην εισαγγελέας, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ και παρολίγον νύφη του, η ζωή της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μοιάζει περισσότερο με ταινία.

Η ανακοίνωση του διορισμού της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου.

Ο διορισμός της Γκίλφοϊλ πρέπει να εγκριθεί από την Γερουσία κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας που θα γίνει στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων.

Η προτεινόμενη πρέσβης είναι πρώην παρουσιάστρια του δικτύου Fox News και πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει βοηθός Γενικού Εισαγγελέα Καλιφόρνιας και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ήταν παντρεμένη και με τον νυν Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth, εξήρε την εμπειρία και την ηγετική παρουσία της Γκίλφοϊλ, τονίζοντας:

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη θέση της πρέσβειας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Για πολλά χρόνια, η Κίμπερλι είναι στενή φίλη και σύμμαχος μου. Η τεράστια εμπειρία της και ο ηγετικός ρόλος της στα θέματα δικαιοσύνης, στα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική μαζί με την οξυδέρκεια της την καθιστούν εξαιρετικά ικανή να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ και να προστατεύσει τα συμφέροντά μας στο εξωτερικό. Είναι το ιδανικό πρόσωπο για την ενίσχυση των ισχυρών διμερών σχέσεων με την Ελλάδα, και για την προώθηση των συμφερόντων μας σε θέματα που εκτείνονται από την αμυντική συνεργασία έως την εμπορική και οικονομική καινοτομία».

I am so proud of Kimberly. She loves America and she always has wanted to serve the country as an Ambassador. She will be an amazing leader for America First. pic.twitter.com/S3FjxqCgCx