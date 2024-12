Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Κυκλοφορούσε γυμνή και απαιτούσε μασάζ στους μηρούς» – Η καταγγελία βοηθού της στο Fox News

Η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και επί χρόνια παρουσιάστρια στο FOX, απολύθηκε από το κανάλι για υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης, σε γυναίκα βοηθό της.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα, όπου θα αντικαταστήσει τον Τζορτζ Τσούνη στην πρεσβεία των ΗΠΑ, σε μία επιλογή του Τραμπ, την οποία πολλοί στις ΗΠΑ σχολιάζουν ως «δώρο» για τον χωρισμό της από τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Ο διορισμός της ωστόσο για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα με απόφαση Τραμπ έχει προκαλέσει ντόρο στις ΗΠΑ αφού το παρελθόν της έχει πολύ… πικάντικες λεπτομέρειες.

Η πρώην παρουσιάστρια του Fox News και πρώην σύντροφος του γιου του Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε στο στόχαστρο το 2018 εξαιτίας καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες εμφανιζόταν γυμνή μπροστά στη βοηθό της ενώ απαιτούσε να της κάνει μασάζ στους μηρούς. Επίσης έχει αποκαλύψει κάποιες γαργαλιστικές λεπτομέρειες από την πρόσωπική της ζωή με τον υιό του νεοεκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και επίσης έχει φτάσει στο σημείο να υποσχεσει σε δωρητή αισθησιακό χορό. Δεν τα λες και λίγα!

Όταν είδε την πόρτα της εξόδου από το Fox News

Η απόφοιτος Νομικής, που εργάστηκε ως μοντέλο της Victoria’s Secret για ένα φεγγάρι, έκανε το πέρασμά της στην υποκριτική αποφάσισε ότι θέλει να κάνει καριέρα στα media και το 2004 βρέθηκε στη Νέα Υόρκη.

Το 2006 Γκίλφοϊλ εντάχθηκε στο προσωπικό του Fox News ως παρουσιάστρια της εκπομπής The Lineup. Όταν η εκπομπή σταμάτησε, παρέμεινε στο κανάλι και εργάστηκε ως νομική αναλύτρια και συνεργάτιδα σε εκπομπές. Το 2011, προσλήφθηκε ως συμπαρουσιάστρια του The Five και τρία χρόνια αργότερα, υπέγραψε επίσης ως συμπαρουσιάστρια του Outnumbered.

Τον Νοέμβριο του 2018, μια νεαρή γυναίκα, που ήταν μία από τις βοηθούς της στο Fox News, έστειλε στα στελέχη της εταιρείας μία καταγγελία 42 σελίδων, με την οποία κατηγορούσε την Γκίλφοϊλ για επανειλημμένη σεξουαλική παρενόχληση και ζητούσε χρηματική αποζημίωση.

Η καταγγελία κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Tο Fox News την ανάγκασε να αποχωρήσει τον Ιούλιο του 2018 – αρκετά χρόνια πριν από τη λήξη του συμβολαίου της. Μάλιστα, το κανάλι κατέβαλε κρυφά ένα άγνωστο ποσό στη βοηθό.

Εκείνη την εποχή, ήταν συμπαρουσιάστρια του πολιτικού chat show «The Five». Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε κατηγορηθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης άσεμνων εικόνων ανδρικών γεννητικών οργάνων σε συναδέλφους της.

Το προσχέδιο της καταγγελίας, το οποίο δεν κατατέθηκε ποτέ στο δικαστήριο, καλύπτεται από συμφωνία μη δημοσιοποίησης.

Σύμφωνα με το New Yorker, η πρώην βοηθός της στο Fox News ισχυρίστηκε ότι αναγκαζόταν να βρίσκεται στο διαμέρισμά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με την ίδια να εμφανίζεται συχνά γυμνή, ενώ η καταγγελία ανέφερε ότι της έδειχνε ανάρμοστες φωτογραφίες ανδρών με τους οποίους είχε σχέσεις.

Σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες της βοηθού της, επέμενε σε χυδαίες συζητήσεις για την προσωπική της ζωή, ενώ απαιτούσε μασάζ στους γυμνούς μηρούς της. Την πίεζε δε, για διαμονή σε κοινά δωμάτια κατά τη διάρκεια επαγγελματικών ταξιδιών, όπως και στο σπίτι της.

Όταν το δίκτυο ξεκίνησε έρευνα για τις καταγγελίες, η Γκίλφοϊλ φέρεται να πρόσφερε χρήματα στην βοηθό της για να σιωπήσει, ενώ την απείλησε με αντίποινα εάν μιλούσε. Η βοηθός τελικά έλαβε αποζημίωση άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων από το Fox News, και η παρουσιάτρια απολύθηκε.

Η ανακοίνωση του Fox News περιορίστηκε σε μια λακωνική δήλωση, αναφέροντας απλώς ότι οι δρόμοι τους χώρισαν.

Η 55χρονη Γκίλφοϊλ αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας στο New Yorker:

«Στη διάρκεια της 30χρονης καριέρας μου, είτε ως Εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες είτε στα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική, δεν έχω ποτέ εμπλακεί σε ανάρμοστη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας. Έχω υπάρξει μέντορας για αμέτρητες γυναίκες, με πολλές από τις οποίες διατηρώ στενή σχέση μέχρι σήμερα».

Παράλληλα, ο δικηγόρος της, John Singer, χαρακτήρισε τις κατηγορίες ως «παντελώς αβάσιμες» και «κακόβουλες επινοήσεις απογοητευμένων εργαζομένων».

Παρά τις επικρίσεις, η Γκίλφοϊλ βρέθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα στο πλευρό του Τραμπ το 2020, έχοντας ρόλο – «κλειδί.

Αρκετοί συνεργάτες της Γκίλφοϊλ επέμεναν ότι οι ισχυρισμοί εναντίον της ήταν αναληθείς. Η Alexandra Preate, ένα στέλεχος δημοσίων σχέσεων που είναι μακροχρόνια φίλη της, είπε: «Αυτές οι προφανώς ψευδείς κατηγορίες αποτελούν προσβολή για την έντιμη ζωή που έχει ζήσει η Κίμπερλι, μια ανύπαντρη μητέρα και πρωτοπόρος γυναίκα».

Η Greta Van Susteren, πρώην συνάδελφος της Γκίλφοϊλ στο Fox, δήλωσε γι’ αυτήν: «Τη γνωρίζω εδώ και είκοσι και πλέον χρόνια και δεν έχω ακούσει ποτέ ούτε μία καταγγελία εναντίον της. Αυτό δεν συνάδει καθόλου με όσα έχω δει». Ο Σέρτζιο Γκορ, επικεφαλής του προσωπικού της οικονομικής επιτροπής της νίκης του Τραμπ, ο οποίος τη γνωρίζει για περισσότερο από μια δεκαετία, δήλωσε: «Βάζει πάντα τους άλλους πάνω από τον εαυτό της και είναι αταλάντευτα γενναιόδωρη και ηθική». Ένας άλλος υπερασπιστής της Γκίλφοϊλ, ο οποίος αρνήθηκε να μιλήσει για το θέμα, σημείωσε ότι η βοηθός είχε στείλει πολλά διαχυτικά σημειώματα στην Γκίλφοϊλ ευχαριστώντας την για την καθοδήγησή της και αναφέρθηκε στην Γκίλφοϊλ σχεδόν σαν οικογένεια. Η βοηθός είχε επίσης γράψει στο Twitter επαίνους για τα αφεντικά της.

Ωστόσο, ο ισχυρισμός της βοηθού ότι έπρεπε να εργαστεί στο διαμέρισμα της ενώ η Γκίλφοϊλ ήταν ελάχιστα ντυμένη ή γυμνή τεκμηριώθηκε από αρκετούς, συμπεριλαμβανομένου ενός αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος θυμάται ότι εξεπλάγη από το θέαμα. «Ήταν προκλητικό με έναν τρόπο που σε έκανε να θέλεις να απομακρυνθείς από αυτό το άτομο» είπε.

Ένας νυν και ένας πρώην υπάλληλος της Fox επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό της βοηθού ότι η Γκίλφοϊλ μοιραζόταν συχνά άσεμνες εικόνες, σημειώνοντας ότι είχε δείξει και σε αυτούς φωτογραφίες ανδρικών γεννητικών οργάνων – μερικές από ερωτικούς συντρόφους, άλλες από θαυμαστές. Ένας άλλος πρώην υπάλληλος περιέγραψε ότι η Γκίλφοϊλ έδειχνε πορνογραφικά βίντεο στο γραφείο. Οι σεξουαλικές κουβέντες και τα σεξουαλικά υπονοούμενα της Γκίλφοϊλ αναστάτωσαν τόσο πολύ τους τους κομμωτές και μακιγιέζ στο κανάλι, ώστε υπέβαλαν εσωτερική καταγγελία, προκαλώντας έρευνα από την εταιρεία.

Πρώην συνάδελφός της δήλωσε: «Ήταν αηδιαστικό – έφερε άλλες γυναίκες στο Fox News σε τόσο άσχημη θέση». «Δημιούργησε ένα περιβάλλον που ήταν επιζήμιο για τις νεαρές γυναίκες» δήλωσε ακόμα.

Ο ρεπόρτερ Michael C. Bender της Wall Street Journal ανέφερε σε βιβλίο του ότι η ανώτερη σύμβουλος της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ για το 2020 απολάμβανε να δίνει… tips για την προσωπική της ζωή με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, λέγοντας ότι ντυνόταν «σέξι μαζορέτα» για τα μάτια του υιού Τραμπ.

Η 55χρονη μελαχρινή μοιράστηκε επίσης πώς αποκάλεσε τον φίλο της «άτακτο αγόρι» όταν τον «άφησε να βγει από το κλουβί του», σύμφωνα με απόσπασμα του βιβλίου που δημοσίευσε η Daily Mail.

Σε κάποια προεκλογικά σκηνικά, τα φιλοτραμπικά πλήθη λάτρευαν όταν η Γκίλφοϊλ, εμφανιζόταν στη σκηνή με τον Τραμπ Τζούνιορ και επιδίδονταν σε πειράγματα για τη σχέση τους, αναφέρει το βιβλίο.

Η υπόσχεση για lap dance στον μεγαλύτερο δωρητή της καμπάνιας του Τραμπ και η συγγνώμη στους Έλληνες

Μάλιστα, σύμφωνα με το Politico, σε έναν προεκλογικό έρανο είχε προσφερθεί να κάνει.. lap dance (αισθησιακό χορό) σε όποιον δωρητή έδινε τα περισσότερα χρήματα για την καμπάνια του Τραμπ.

Όλα αυτά αφήνουν πάρα πολλά ερωτηματικά και για την επιλογή Τραμπ. Δεν είναι καθόλου τυχαίο εξάλλου, πως στο δημοσίευμα της είδησης στους New York Times, στην συντριπτική πλειοψηφία τους οι αμερικανοί αναγνώστες σπεύδουν να ζητήσουν προκαταβολικά συγγνώμη από την Ελλάδα και να δηλώσουν τη συμπόνοια τους στους Έλληνες.

«Εκ των προτέρων συγγνώμη στους Έλληνες» γράφει ένας σχολιαστής.

«Αναρωτιέμαι τι έχει κάνει η Ελλάδα για να της αξίζει αυτό» και «Κακόμοιρη Ελλάδα» γράφουν άλλοι.

«Κλασική ελληνική τραγωδία» σημειώνει ένας άλλος.