Τον θάνατο 10 ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό πολλών άλλων προκάλεσε ανεμοστρόβιλος στην Ανατολική Κίνα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, σε ένα ακόμα ακραίο καιρικό φαινόμενο που πλήττει τη χώρα.

«Την Τρίτη το απόγευμα, ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Σουτσιάν στην επαρχία Τζιανγκσού (ανατολικά) της Κίνας προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές σε ορισμένες περιοχές», ανέφερε η κρατική τηλεόραση CCTV.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για πέντε νεκρούς και τέσσερις σοβαρά τραυματίες.

Πάνω από 5.500 άνθρωποι επηρεάστηκαν από αυτόν τον ανεμοστρόβιλο και 137 σπίτια κατέρρευσαν, σύμφωνα με τα «πρώτα στατιστικά στοιχεία», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ πάνω από 400 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά τις εστίες τους.

🇨🇳After passing tornado in #Suqian , East China’s #Jiangsu Province, several vehicles were damaged pic.twitter.com/eTcxQ7Ox3T

Φέτος το καλοκαίρι, η Κίνα έχει καταγράψει βροχοπτώσεις ρεκόρ και εβδομάδες με ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες.

Close-up of the terrifying tornado that hit Suqian in Jiangsu Province #China today 😥🌪️pic.twitter.com/d6pgRT8Ho6