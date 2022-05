Ένα αεροπλάνο τυλιγμένο στις φλόγες, μαύρος καπνός να «πνίγει» τα πάντα και άνθρωποι να τρέχουν πανικόβλητοι. Είναι οι εικόνες τρόμου σε διεθνές αεροδρόμιο της Κίνας, όταν αεροπλάνο της της εταιρείας Tibet Airlines βγήκε από διάδρομο αποπροσγειώσεων έπιασε φωτιά.

Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12.05.2022) στο διεθνές αεροδρόμιο της Τσονγκτσίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα. Δεν υπήρξαν νεκροί, αλλά κάποιοι από τους επιβάτες του αεροπλάνου τραυματίστηκαν.

Οι 113 επιβάτες και τα εννιά μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος και είναι «ασφαλείς», σύμφωνα με την Tibet Airlines. Περίπου 40 άνθρωποι, που υπέστησαν ελαφρείς τραυματισμούς, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου.

Βίντεο που μεταδόθηκε από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV δείχνει αεροπλάνο στον διάδρομο φλεγόμενο στη μια του πλευρά, καθώς πυκνή στήλη μαύρου καπνού υψώνεται στον ουρανό.

Αρχικά, το τηλεοπτικό δίκτυο είχε μεταδώσει πως προορισμός της πτήσης ήταν η Λάσα, η πρωτεύουσα του Θιβέτ.

An airplane caught fire in the airport of #Chongqing, #China. There were no deaths and only minor injuries among the 113 passengers pic.twitter.com/QbrCAs9Ru8