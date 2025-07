Λίντα Γιακαρίνο: Η «superwoman» που τόλμησε να σώσει το Twitter και τελικά είπε αντίο στο χάος του Έλον Μασκ

Ήταν Ιούνιος του 2023 όταν η Λίντα Γιακαρίνο – μια γυναίκα με φήμη αποφασιστικής δυναμικής, ικανή να κοιτάζει το χάος στα μάτια και να λέει «εγώ μπορώ να το φτιάξω» – ανέλαβε το τιμόνι του Twitter, πλέον γνωστού ως Χ, ως διευθύνουσα σύμβουλος. Ο Έλον Μασκ της ανέθεσε την αποστολή να εξορθολογίσει και να αναστηλώσει μια πλατφόρμα που βρισκόταν σε κρίση. Τώρα, δύο χρόνια αργότερα, η Γιακαρίνο ανακοινώνει την αποχώρησή της, αφήνοντας πίσω της ερωτήματα, κενό ηγεσίας και έναν νέο πονοκέφαλο για τον Μασκ, που καλείται και πάλι να αναζητήσει διάδοχο.

Σε ανάρτησή της, η Λίντα Γιακαρίνο ανέφερε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει μετά από «δύο καταπληκτικά χρόνια» και δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά ευγνώμων» στον Έλον Μασκ.

«Είμαι απεριόριστα ευγνώμων στον Έλον Μασκ που μου εμπιστεύθηκε την ευθύνη να προστατεύσω την ελευθερία του λόγου και να μεταμορφώσουμε μαζί το X σε μια “Everything App”», έγραψε, προσθέτοντας πως «τα καλύτερα έρχονται τώρα, καθώς το X εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο με τη xAI».

Πρόσθεσε: «Όταν ο Έλον Μασκ και εγώ μιλήσαμε για πρώτη φορά για το όραμά του για το X, ήξερα ότι θα ήταν η ευκαιρία της ζωής μου να πραγματοποιήσω την εξαιρετική αποστολή αυτής της εταιρείας».

