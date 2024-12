Κίνα: Άγνωστα stealth μαχητικά αεροσκάφη έγιναν «viral στο Διαδίκτυο – Τι υποστηρίζουν ειδικοί αναλυτές

Τον «γύρο» του Διαδικτύου έχουν κάνει αποκαλυπτικά πλάνα από δύο άγνωστα μαχητικά αεροσκάφη στην Κίνα, τα οποία έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων από όλο τον κόσμο, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι διαθέτουν stealth χαρακτηριστικά.

Ειδικοί αναλυτές που είδαν τις εντυπωσιακές εικόνες από την Κίνα, τονίζουν ότι πρόκειται σαφώς για προηγμένα σχέδια, ωστόσο είναι αρκετά νωρίς για οριστικά συμπεράσματα σχετικά με τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες που μπορεί να έχουν τα υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη.

Από που δήλωσαν οι ειδικοί στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters είναι πως τα δύο σχέδια δεν έχουν ουρά, που σημαίνει ότι δεν διαθέτουν κατακόρυφους σταθεροποιητές που να βοηθούν στη διατήρηση του ελέγχου. Τέτοια αεροσκάφη συνήθως διατηρούνται σταθερά από υπολογιστές που ελέγχονται από τα όργανα στο πιλοτήριο.

Blurry images of two seemingly new Chinese military aircraft with stealthy characteristics appeared online on Friday, with defence experts saying they were clearly advanced designs, but there was not enough detail for definitive conclusions. https://t.co/HChpDcAxP3 pic.twitter.com/Sr2a9XPhG1