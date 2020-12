Κίνα: Άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε επτά ανθρώπους στην πόλη Καϊγουάν

Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι σκότωσε επτά ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τόσους στη βορειοανατολική Kίνα. Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (27/12), στους δρόμους της πόλης Καϊγουάν, στην επαρχία Λιαονίνγκ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, ο άνδρας που επιτέθηκε αδιακρίτως εναντίον των περαστικών, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς έξω από ένα χαμάμ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα κίνητρα του δράστη παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, ανέφερε η Υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας της Καϊγουάν, σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

