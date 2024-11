Κίνα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παιδιά έξω από σχολείο – Δεκάδες τραυματίες

Ακόμα ένα αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην Κίνα, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μικρά παιδιά που βρίσκονταν έξω από το σχολείο τους.

Το περιστατικό έγινε στην επαρχία Χουνάν σε σχολείο της περιοχής, ενώ μέχρι στιγμής το τηλεοπτικό δίκτυο CCTV της Κίνας κάνει λόγο για «πολλά» παιδιά που τραυματίστηκαν παρασυρόμενα από το αυτοκίνητο.

Δεν είναι σαφές αν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν πανικόβλητα παιδιά να τρέχουν, να ουρλιάζουν και άλλα τραυματισμένα στο έδαφος.

“Help! Help!”



Students scream and run inside their school as a car rams into the crowd.



Today, at Yong’an Primary School in Dingcheng District, Changde City, Hunan Province, China (湖南常德鼎城区永安小学).



Casualties are unknown at the moment.



Similar terrorist attacks are… pic.twitter.com/V8PqXjy1n3 — Inconvenient Truths by Jennifer Zeng (@jenniferzeng97) November 19, 2024

#BREAKING: Several people injured after vehicle crashes into people at primary school in Changde, China. pic.twitter.com/k5gKGQgdSG — Insider Wire (@InsiderWire) November 19, 2024

Βίντεο που ανέβηκαν στο X (πρώην Twitter) δείχνουν πολίτες να επιτίθενται στον οδηγό του οχήματος, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος οδηγός συνελήφθη από την αστυνομία.

🇨🇳🚨‼️ BREAKING: A vehicle drove into a group of people at a primary school in Changde, China, injuring several individuals, including many children.



The driver was apprehended by the crowd following the incident.



Local authorities are investigating the situation. pic.twitter.com/cv6KEvDDff — TabZ (@TabZLIVE) November 19, 2024

Το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί πολλές πολύνεκρες επιθέσεις στην Κίνα, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για «μεμονωμένα» περιστατικά.