Κίνα: Εγκλωβισμένοι επί 11 ημέρες στο ορυχείο – Μάχη με τον χρόνο για τα σωστικά συνεργεία (pics, vid)

Nέα φρεάτια για να προσεγγίσουν τους μεταλλωρύχους που έχουν εγκλωβιστεί εδώ και 11 ημέρες μετά από έκρηξη, θα προσπαθούσαν να ανοίξουν σήμερα σωστικά συνεργεία στην Κίνα. Συνολικά 22 εργάτες έχουν εγκλωβιστεί από την έκρηξη της 10ης Ιανουαρίου στο ορυχείο Χουσάν στα περίχωρα της Γιαντάι, μιας σημαντικής περιοχής εξόρυξης χρυσού στην επαρχία Σαντόνγκ.

Ένας λασπωμένος δρόμος οδηγεί στον χώρο του ορυχείου, ενώ μια σειρά από ασθενοφόρα βρίσκονται σε αναμονή σε χώρο στάθμευσης. Τα μέλη των σωστικών συνεργείων έχουν επαφή με τους 11 εγκλωβισμένους μεταλλωρύχους στο μεσαίο τμήμα του ορυχείου, περίπου 350 μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας και πάνω από 600 μέτρα από την είσοδο του ορυχείου, και έχουν καταφέρει να τους στείλουν τρόφιμα και φάρμακα.

Οι διασώστες αναγκάστηκαν να σφραγίσουν με τσιμέντο μια γεώτρηση καθώς υπήρξε διαρροή νερού απειλώντας την ασφάλεια των εγκλωβισμένων.

Όπως έχει γίνει γνωστό ένας από τους μεταλλωρύχους έχει υποκύψει στα τραύματα που υπέστη από την έκρηξη, μετέδωσαν την Τετάρτη (20/1) κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι διασώστες δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τους υπόλοιπους 10 εργάτες.

Η τοπική κυβέρνηση ανέφερε σήμερα στον επίσημο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα μέλη των σωστικών συνεργείων είχαν αρχίσει να σκάβουν ένα 10ο κανάλι, διαμέτρου περίπου 70 εκατοστών με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τους 11 μεταλλωρύχους.

Ο δρόμος προς το ορυχείο, που περνά μέσα από λασπωμένους οπωρώνες με μηλιές και αποθήκες, έχει αποκλειστεί από την αστυνομία προκειμένου τα σωστικά συνεργεία να μπορούν απρόσκοπτα να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Μέλη υγειονομικών υπηρεσιών με λευκές προστατευτικές στολές θερμομετρούν τους παρευρισκόμενους δίπλα σε σκηνές στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας κατά της COVID-19.

Signs of Life! A paper slip retrieved from underneath a mine said that 12 workers are still alive while the other 10 are in unclear situation, after they were trapped following a gold mine blast in east China’s Shandong https://t.co/y0pENrVkt3 pic.twitter.com/Svu0wcqH8k