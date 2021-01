Συγκλονιστικό: Εργάτες παγιδευμένοι μια εβδομάδα σε ορυχείο κατάφεραν να στείλουν μήνυμα στους διασώστες (pics, vid)

Εργάτες χρυσωρυχείου στην Κίνα που έχουν παγιδευτεί εδώ και μια εβδομάδα κάτω από το έδαφος έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κατάφεραν να στείλουν ένα γραπτό μήνυμα στους διασώστες. Το ατύχημα σημειώθηκε στις 10 Ιανουαρίου στην επαρχεία Σαντόνγκ, παγιδεύοντας 22 ανθρώπους σε απόσταση μεγαλύτερη των 600 μέτρων από την είσοδο του ορυχείου.

Η έκρηξη που σημειώθηκε προκάλεσε σοβαρή βλάβη στην σκάλα από την οποία υπήρχε πρόσβαση στο ορυχείο και στα καλώδια επικοινωνίας. Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν ωστόσο να ανοίξουν μια δίοδο και άκουσαν το σαββατοκύριακο χτύπους, συνώνυμους σημείων ζωής.

Οι εργάτες του ορυχείου, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, κατάφεραν έκτοτε να στείλουν γραπτό μήνυμα στους διασώστες στο οποίο αναφέρουν ότι τουλάχιστον 12 από αυτούς εξακολουθούν να ζουν, διευκρίνισαν την Δευτέρα (18/1) οι τοπικές αρχές.

Signs of Life! A paper slip retrieved from underneath a mine said that 12 workers are still alive while the other 10 are in unclear situation, after they were trapped following a gold mine blast in east China’s Shandong https://t.co/y0pENrVkt3 pic.twitter.com/Svu0wcqH8k