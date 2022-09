Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστη ύψους 218 μέτρων στην κεντρική Κίνα σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό δεν υπάρχουν θύματα.

Η φωτιά σημειώθηκε στον ουρανοξύστη της εταιρείας τηλεφωνίας China Telecom στην Τσανγκσά. Η πόλη αυτή που έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Χουνάν.

Εντυπωσιακές εικόνες μεταδόθηκαν από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV που δείχνουν τεράστιες φλόγες σε μια από τις πλευρές του ουρανοξύστη, ο οποίος έχει 42 ορόφους.

“Σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα”, η πυρκαγιά “πιστεύεται ότι εκδηλώθηκε σε εξωτερικό τοίχο του κτιρίου”, δήλωσαν πυροσβέστες της επαρχίας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

“Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και δεν βρέθηκε κανένα θύμα”, υπογράμμισαν, σημειώνοντας ότι ειδοποιήθηκαν γι’αυτήν στις 15:48 τοπική ώρα (10:48 ώρα Ελλάδος).

“Η πυρκαγιά σβήστηκε γύρω στις 16:30” τοπική ώρα και “οι (τηλεφωνικές) επικοινωνίες δεν διακόπηκαν”, διευκρίνισε παράλληλα η China Telecom σε μήνυμά της που αναρτήθηκε στο Weibo, επιβεβαιώνοντας την απουσία θυμάτων προς το παρόν.

