Μεγάλη φωτιά μαίνεται σε ουρανοξύστη στην Κίνα στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Ωστόσο, τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο αριθμός μπορεί να φτάσει σε αρκετές εκατοντάδες άτομα.

Πλάνα από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV δείχνουν τεράστια φωτιά στο πολυώροφο κτίριο της πόλης Τσανγκσά, η οποία έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους, στην κεντρική Κίνα. Πυκνός καπνός φαίνεται να υψώνεται από τον ουρανοξύστη.

«Πυκνός καπνός βγαίνει από το κτίριο και δεκάδες όροφοι έχουν παραδοθεί στις φλόγες», μεταδίδει το CCTV.

Βίντεο που προβλήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια από τις πλευρές του ουρανοξύστη να έχει καλυφθεί σε όλο το ύψος από τις φλόγες.

WATCH 🚨 Major fire broke out in a high-rise telecom building in the central city of Changsha, China

Η τεράστια πυρκαγιά στον ουρανοξύστη ξέσπασε από άγνωστα αίτια, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Ωστόσο, 35 τόνοι καυσίμων φαίνεται να είχαν αποθηκευτεί στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, ο συγκεκριμένος ουρανοξύστης φιλοξενεί τα γραφεία της «China Telecom», τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς.

⚡️ In the Chinese city of Changsha, the China-telecom building completely burned down in 20 minutes. The media reports that 35 tons of server fuel were stored there, and the number of victims may reach several hundred people.



👉 Follow @Flash_news_ua pic.twitter.com/yKlm7VrQuI