Κίνα: Κοριτσάκι έριξε κροτίδα σε υπόνομο και από την έκρηξη εκτοξεύτηκε 10 μέτρα στον αέρα

Από θαύμα ζει μια 12χρονη στην Κίνα που τραυματίστηκε σοβαρά όταν έριξε μια κροτίδα σε υπόνομο.

Το κοριτσάκι από την Κίνα για άγνωστο λόγο έριξε την κροτίδα στον υπόνομο με συνέπεια να προκληθεί έκρηξη από τις αναθυμιάσεις.

Το περιστατικό που λίγο έλειψε να στοιχίσει τη ζωή στην 12χρονη σημειώθηκε στην πόλη Λονγκσούι. Από την ισχυρότατη έκρηξη το τσιμεντένιο καπάκι του υπονόμου διαλύθηκε και το κοριτσάκι εκτοξεύτηκε σε ύψος 10 μέτρων για να πέσει στη συνέχεια στο έδαφος.

Η 12χρονη αφού έριξε την κροτίδα προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο, όμως πάτησε πάνω σε ένα άλλο καπάκι το οποίο την πέταξε στον αέρα όταν διαλύθηκε από την έκρηξη.

