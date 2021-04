Επικεφαλής τοπικής οργάνωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του γιατί δεν μπόρεσε να αποτρέψει… την διασπορά της πανδημίας του κορονοϊού στην πόλη του. Πρόκειται για τον Γκονγκ Γιουνζούν από την Ρουίλι, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική επαρχία Γιουνάν.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι αρχές στη Γιουνάν, επί των ημερών του Γκονγκ Γιουνζούν στην πόλη Ρουίλι έχουν καταγραφεί τρία ξεσπάσματα της πανδημίας του κορονοϊού μέσα σε ένα εξάμηνο. Τα ξεσπάσματα αυτά στη Ρουίλι, που γειτονεύει με τη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης μιας συστάδας κρουσμάτων που εντοπίστηκε στα τέλη Μαρτίου, «έπληξαν» τις προσπάθειες των αρχών της Γιουνάν και της Κίνας για την πρόληψη της αναζωπύρωσης της πανδημίας και έβλαψαν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της επαρχίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, που χαρακτηρίζει την απομάκρυνση του κ. Γκονγκ από τη θέση… προειδοποίηση.

Η είδηση της παύσης του κομματικού στελέχους καταγράφηκε την ημέρα που το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τον εντοπισμό 24 κρουσμάτων κορονοϊού σε 24 ώρες, των διπλάσιων από την προηγουμένη, συμπεριλαμβανομένων 11 μολύνσεων που οφείλονταν σε εντόπια μετάδοση, όλων στη Γιουνάν.

