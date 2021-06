Viral έχουν γίνει οι καθημερινές περιπέτειες των περιπλανώμενων ελεφάντων στην Κίνα. Μέχρι στιγμής, έχουν διανύσει 500 χιλιόμετρα, αφήνοντας παντού το στίγμα τους.

Το κοπάδι αριθμεί 15 ελέφαντες, συμπεριλαμβανομένων τριών μικρών και κάθε βήμα τους καταγράφεται από τα κινεζικά και διεθνή social media.

Οι ελέφαντες έχουν καλύψει ήδη την εντυπωσιακή απόσταση των 500 χιλιομέτρων από τότε που, για άγνωστους λόγους, εγκατέλειψαν την περιοχή όπου κατοικούσαν πριν μερικούς μήνες.

Κάμερες «έπιασαν» τα τεράστια θηλαστικά να απολαμβάνουν έναν… υπνάκο ανάμεσα στα δέντρα, και οι εικόνες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Οι 15 ασιατικοί ελέφαντες έχουν κάνει επιδρομές σε σοδειές, καταβροχθίζοντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Μάλιστα, δεν δίστασαν να σπάσουν κι αρκετά παράθυρα σπιτιών, αναζητώντας με τις προβοσκίδες τους τροφή.

A herd of wandering Asian elephants which has achieved fame in China has been spotted taking a nap in a forest. #SriLanka #lka #wildelephants #animal #china @ChinaEmbSL https://t.co/NLVzBslfZf