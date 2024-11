Κίνα: Οκτώ νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επίθεση 21χρονου με μαχαίρι σε πανεπιστημιούπολη

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε πανεπιστημιούπολη στο Yixing, στην επαρχία Jiangsu της Ανατολικής Κίνας, το βράδυ του Σαββάτου (16.11.2024), με αποτέλεσμα 8 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Από την επίθεση με μαχαίρι, που σημειώθηκε γύρω στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου στο Επαγγελματικό Ινστιτούτο Τεχνών και Τεχνολογίας Wuxi στο Yixing της Κίνας, ανάμεσα στους 8 νεκρούς ήταν και άλλοι 17 τραυματίες. Ο 21χρονος ύποπτος συνελήφθη στο σημείο, σύμφωνα με το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές έρευνες, ο ύποπτος, με το επώνυμο Xu, άνδρας, 21 ετών, είναι απόφοιτος του ινστιτούτου του 2024. Εκτέλεσε την επίθεση ως αντίποινα.

Παρακινημένος από την αποτυχία του να δώσει εξετάσεις και να πάρει το δίπλωμά του, καθώς και από τη δυσαρέσκεια για την αποζημίωση της πρακτικής του, επέστρεψε στο σχολείο για να ξεσπάσει το θυμό του. Ο Xu ομολόγησε τα εγκλήματά του.

Massacre at school in China leaves 8 dead and 17 injured



A 21-year-old graduate carried out a knife attack at his former school in Yixing, Jiangsu province.



The attacker, who did not receive his diploma, returned to seek revenge. pic.twitter.com/KvDqsUnFzX