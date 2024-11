Κίνα προς Ρωσία: Ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση με τα πυρηνικά όπλα

Η Κίνα συνέστησε σήμερα Τετάρτη 20.11.2024 «ηρεμία» και «αυτοσυγκράτηση» μετά την κίνηση του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν να αλλάξει το πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας και την εκτόξευση από την Ουκρανία αμερικανικών πυραύλων μεγαλύτερου βεληνεκούς στο έδαφός της για πρώτη φορά.

Την Τρίτη, ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα που επιτρέπει στη Ρωσία να χρησιμοποιεί πυρηνικά όπλα εναντίον μη πυρηνικών κρατών όπως η Ουκρανία, εάν υποστηρίζονται από πυρηνικές δυνάμεις. Η Κίνα όμως ζήτησε την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

«Υπό τις παρούσες συνθήκες, όλα τα μέρη θα πρέπει να παραμείνουν ήρεμα και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, συνεργαζόμενα μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων για την άμβλυνση των εντάσεων και τη μείωση των στρατηγικών κινδύνων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν όταν ρωτήθηκε για το διάταγμα Πούτιν περί πυρηνικού δόγματος και τα πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας.

«Η στάση της Κίνας να ενθαρρύνει όλα τα μέρη να αποκλιμακώσουν την κατάσταση και να δεσμευτούν για μια πολιτική επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία παραμένει αμετάβλητη», πρόσθεσε ο Λιν, όπως μεταδίδει το Insider Paper, τονίζοντας πως «η Κίνα θα συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο από αυτή την άποψη», είπε.

