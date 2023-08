Σεισμός 5,4 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κίνα με αποτέλεσμα τουλάχιστον 21 άτομα να τραυματιστούν και περισσότερα από 100 κτίρια να καταρρεύσουν.

Ο σεισμός καταγράφθηκε στις 02:33 τα ξημερώματα της Κυριακής, 26 χιλιόμετρα νότια της πόλης Ντέτσου, στην επαρχία Σαντόνγκ της Κίνας, σε βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS.

Κάτοικοι της περιοχής ανέβασαν στο διαδίκτυο βίντεο που εικονίζουν λάμπες να κλυδωνίζονται, το έδαφος να τρέμει, κατοίκους που έβγαιναν από τα σπίτια τους… ένα εικονίζει ανθρώπους να περπατούν ανάμεσα σε τούβλα και άλλα συντρίμμια σκορπισμένα στο έδαφος.

Το σύστημα «Pager» του USGS, που προβλέπει τις συνέπειες των σεισμών, εξέδωσε κόκκινο συναγερμό, που σημαίνει πως υπήρχε κίνδυνος η δόνηση να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και θύματα.

A 5.5-magnitude #earthquake with a depth of 10 kilometers, jolted #Pingyuan County in #China's Shandong Province at 02:33 a.m. on Sunday. pic.twitter.com/w0wdJaV35D