Τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν περιοχές της βόρειας Κίνας.

Οι πλημμύρες σημειώθηκαν στην επαρχία Χεμπέι της Κίνας μετά τις βροχές – ρεκόρ που σημειώθηκαν στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

«Από τη 10η Αυγούστου, 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των καταστροφών στην επαρχία Χεμπέι», ενώ εξακολουθούν να καταμετρώνται «16 αγνοούμενοι», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, επικαλούμενο στοιχεία των αρχών.

Τουλάχιστον 33 άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο μέλη συνεργείων έρευνας και διάσωσης, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σφοδρής καταιγίδας και των πλημμυρών που προκάλεσε στο Πεκίνο στα τέλη του περασμένου μήνα, ενημέρωσαν αυτή την εβδομάδα οι αρχές.

Άλλες τουλάχιστον 14 ανθρώπινες ζωές χάθηκαν στην επαρχία Τζιλίν (βορειοανατολικά), μετά τις καταρρακτώδεις βροχές της περασμένης εβδομάδας.

In Zhuozhou, Hebei, heavy rains caused the ground to subside and a large amount of floodwaters poured in pic.twitter.com/MLaojxPNIR