Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές θέαμα ήρθαν το βράδυ του Σαββάτου (07.05.2022) οι κάτοικοι στην πόλη Ζουπάν της Ανατολικής Κίνας. Ο ουρανός ξαφνικά έγινε κόκκινος, με τον κόσμο να αναρωτιέται πού οφείλεται το φαινόμενο.

Βίντεο από το πρωτοφανές θέαμα, που σημειώθηκε στην Ανατολική Κίνα, έκαναν τον γύρο των social media, με ορισμένους χρήστες να κάνουν λόγο για… σκηνές αποκάλυψης. Οι αρχές πάντως επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε φωτιά.

Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το κατακόκκινο χρώμα δημιουργήθηκε από τα φώτα ενός ψαροκάικου, το οποίο ψάρευε σάουρι του Ειρηνικού. Την προέλευση του κόκκινου φωτός επιβεβαίωσε και η ιδιοκτήτρια εταιρεία του σκάφους China Aquatic Products Zhoushan Marine Fisheries Co.

Μετεωρολόγοι υπέθεσαν ότι ο κατακόκκινος ουρανός ενδέχεται να προήλθε από τη διάθλαση του κόκκινου φωτός του σκάφους σε χαμηλά σύννεφα. Το θέαμα πάντως ήταν πραγματικά εντυπωσιακό…

