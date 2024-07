Κίνα: Βίντεο από την κόλαση φωτιάς σε εμπορικό κέντρο με τουλάχιστον 6 νεκρούς

Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα (17.07.2024) σε ένα εμπορικό κέντρο στη νοτιοδυτική Κίνα με 6 τουλάχιστον νεκρύς και έναν αριθμός ανθρώπων, που δεν έχει προς το παρόν καθοριστεί, να έχει «παγιδευτεί».

Σε πλάνα που μετέδωσε η κινεζική τηλεόραση και ανήρτησαν και άλλοι χρήστες στα social media διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται από ένα κτίριο, που βρίσκεται σε έναν εμπορικό δρόμο στη Ζιγκόνγκ, μια πόλη σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Πεκίνο, στην επαρχία Σετσουάν (νοτιοδυτικά).

«Προς το παρόν, έξι άνθρωποι είναι νεκροί. Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνές τους και τις επιχειρήσεις τους», ανέφερε η κινεζική τηλεόραση σχετικά με αυτήν τη φωτιά που σημειώθηκε στη Ζιγκόνγκ, μια πόλη στην επαρχία Σετσουάν, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Πεκίνο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ, τοπική ώρα, σε ένα εμπορικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο ενός 14όροφου κτιρίου, ανέφερε το CCTV.

‼️ #BREAKING – #China: Massive fire in a shopping center in the city of Zigong, where people are trapped inside the complex. pic.twitter.com/gGgJOY5EVY