Κιρ Στάρμερ: Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από βομβαρδιστικά των ΗΠΑ

«Το Ιράν έχει επιτεθεί σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και έχει εξαπολύσει «εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones εναντίον χωρών που δεν τους επιτέθηκαν», τόνισε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, αναφέροντας επίσης ότι οι βάσεις μας στην Κύπρο «δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά», όπως υποστήριξαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Ο Κιρ Στάρμερ σε ομιλία του, απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή – και την απόφασή του να δώσει στις ΗΠΑ άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για να εξαπολύσουν αμυντικά πλήγματα στο Ιράν, ενώ αναφέρθηκε και στις επιθέσεις drone σε βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, που σημειώθηκαν την Δευτέρα (02.03.2026).

Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι χθες το βράδυ ένα drone έπληξε την βρετανική αεροπορική βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο, αναφέροντας ότι «είναι σημαντικό γι’ αυτόν να πει ότι οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η εκκένωση στην RAF «δεν ήταν απάντηση σε καμία απόφαση που έχουμε λάβει».

Δείτε live τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε ομιλία του ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για να μπορέσουν να σταματήσουν τους ιρανικούς πυραύλους στην πηγή τους, όπου βρίσκονται σε αποθήκες αποθήκευσης ή είναι έτοιμοι στους εκτοξευτές.

Όπως αποκάλυψε, αποδέχτηκε αυτό το νέο αίτημα των ΗΠΑ «προκειμένου να αποτρέψει το Ιράν από την εκτόξευση πυραύλων σε όλη την περιοχή» και τη δολοφονία αμάχων. Ο Κιρ Στάρμερ δε, τόνισε ότι η Βρετανία δεν συμμετέχει στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

Είπε δε ότι υπάρχουν περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων, των οικογενειών που βρίσκονται σε διακοπές και όσων βρίσκονται σε μετακίνηση. Δήλωσε ότι το Ιράν έχει πλήξει αεροδρόμια και ξενοδοχεία όπου διαμένουν Βρετανοί πολίτες. «Είναι βαθιά ανησυχητικό για ολόκληρο το σπίτι και ολόκληρη τη χώρα».

Στη συνέχεια της ομιλίας του είπε ότι η Γαλλία και η Γερμανία είναι επίσης έτοιμες να επιτρέψουν την αμερικανική δραστηριότητα στις βάσεις τους, προκειμένου να καταστρέψουν την ικανότητα πυραύλων του Ιράν. Τόνισε επίσης ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο το Ιράν έχει υποστηρίξει περισσότερες από 20 δυνητικά θανατηφόρες επιθέσεις σε βρετανικό έδαφος, προσθέτοντας ότι «καθεμία την έχουμε αποτρέψει».

Είναι «σαφές ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο ιρανικό καθεστώς να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε ο Στάρμερ, ο οποίος πρόσθεσε ότι η βρετανική κυβέρνηση ζητά «από όλους τους Βρετανούς πολίτες στην περιοχή να δηλώσουν την παρουσία τους, ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη».

Η κυβέρνηση ζητά επίσης από τους πολίτες να παρακολουθούν τις ταξιδιωτικές συμβουλές του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες ενημερώνονται τακτικά. Ο Στάρμερ ανέφερε ότι «όλοι θυμόμαστε τα λάθη του Ιράκ και έχουμε μάθει από αυτά τα μαθήματα». «Και οι ενέργειες του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει πάντα να έχουν νόμιμη βάση και ένα βιώσιμο, καλά μελετημένο σχέδιο», συμπλήρωσε.

Παράλληλα ο Βρτεανός πρωθυπουργός προχώρησε σε μια έντονη δήλωση, η οποία φαίνεται να τον φέρνει σε άμεση αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή η κυβέρνηση δεν πιστεύει στην αλλαγή καθεστώτος από τον ουρανό», είπε κατηγορηματικά.