Κλείνει η πρεσβεία του Ισραήλ στο Δουβλίνο – Η απάντηση του Ιρλανδού πρωθυπουργού

Το κλείσιμο της πρεσβείας του στο Δουβλίνο ανακοίνωσε το Ισραήλ, μετά την στήριξη που έχει δείξει η Ιρλανδία στην Παλαιστίνη, από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος.

Το Ισραήλ θα κλείσει την πρεσβεία του στο Δουβλίνο με αφορμή «τις ακραίες πολιτικές της ιρλανδικής κυβέρνησης κατά της χώρας μας», ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή του, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ. «Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στο Δουβλίνο είχε ανακληθεί μετά από τη μονομερή απόφαση της Ιρλανδίας ν’ αναγνωρίσει ένα “Παλαιστινιακό κράτος”.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Ιρλανδία ανακοίνωσε την υποστήριξή της στη νομική προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) κατηγορώντας το Ισραήλ για “γενοκτονία”», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις ανέφερε ότι η απόφαση του Ισραήλ να κλείσει την πρεσβεία του στο Δουβλίνο του προκαλεί «βαθιά λύπη».

«Πρόκειται για μία απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου που προκαλεί βαθιά λύπη. Απορρίπτω απολύτως τον ισχυρισμό ότι η Ιρλανδία στρέφεται κατά του Ισραήλ. Η Ιρλανδία υποστηρίζει την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και το διεθνές δίκαιο», ανέφερε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

This is a deeply regrettable decision from the Netanyahu government. I utterly reject the assertion that Ireland is anti-Israel. Ireland is pro-peace, pro-human rights and pro-International law. https://t.co/rDga5GpT3u