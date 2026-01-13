Κλοντέτ Κόλβιν: Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η θρυλική μορφή του αγώνα για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών

Η Κλοντέτ Κόλβιν, μορφή του αγώνα για πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, πέθανε στα 86 της χρόνια. «Για εμάς, ήταν πολλά περισσότερα από ιστορική μορφή», ανέφερε το Ίδρυμα Κλοντέτ Κόλβιν, στην ανακοίνωση για τον θάνατο της Αμερικανίδας ακριβίστριας.

Η Κλοντέτ Κόλβιν, είχε μετατραπεί στα δεκαπέντε της χρόνια, το 1955, σε μορφή του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, όταν αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της σε λεωφορείο στην Αλαμπάμα του φυλετικού διαχωρισμού σε λευκή.

Η πράξη αυτή της τότε 15χρονης Κλοντέτ προηγήθηκε κατά εννιά μήνες προτού τολμήσει το ίδιο η Ρόζα Παρκς.

Χθες (13.01.2026), η Κλοντέτ Κόλβιν «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα που φέρει το όνομά της.

«Για εμάς, ήταν πολλά περισσότερα από ιστορική μορφή. Ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας, σοφή, ανθεκτική και βασισμένη στην πίστη», ανέφερε το Ίδρυμα Κλοντέτ Κόλβιν στη νεκρολογία της εκλιπούσας.