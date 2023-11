Η ισραηλινή κυβέρνηση κάλεσε σήμερα τον Ισπανό πρέσβη για να του επιδώσει επίπληξη, μετά από δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναφορικά με τον πόλεμο στην Λωρίδα της Γάζας.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι, με δεδομένο τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Γάζα, αμφιβάλλει αν το Ισραήλ σέβεται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ενώ τόνισε πως η στρατιωτική δράση στη Λωρίδα της Γάζας δεν είναι αποδεκτή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών Έλι Κοέν να καλέσει τον Ισπανό πρέσβη για να του επιδώσει επίπληξη «μετά την επαίσχυντη δήλωση που έκανε ο Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεθ την ίδια μέρα που τρομοκράτες της Χαμάς δολοφόνησαν Ισραηλινούς στην πρωτεύουσά μας, Ιερουσαλήμ».

Μετά από την εξέλιξη αυτή, ο Κοέν προχώρησε ένα βήμα ακόμη, ανακαλώντας την πρέσβειρα του Ισραήλ στη Μαδρίτη, Ροντίκα Ραντιάν-Γκόρνον, για διαβουλεύσεις.

«Μετά τα εξωφρενικά σχόλια του Ισπανού πρωθυπουργού, ο οποίος επανέλαβε για άλλη μια φορά αβάσιμες κατηγορίες, αποφάσισα να ανακαλέσω την πρέσβειρά μας στην Ισπανία για διαβουλεύσεις στην Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ ενεργεί και θα συνεχίσει να ενεργεί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι να επιστραφούν όλοι οι όμηροι και να εξαλειφθεί η Χαμάς από τη Γάζα. Μια οντότητα είναι υπεύθυνη για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και για την τρέχουσα κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και αυτή είναι η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Η Χαμάς διαπράττει εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά των πολιτών του Ισραήλ καθώς και κατά των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, απαντώντας στις επικρίσεις του Πέδρο Σάντσεθ.

