Κόλαση πυρός στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου: Δεκάδες ρουκέτες και drones εκτόξευσε η Χεζμπολάχ

Σε νέα κλιμάκωση της βίας, το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ ισχυρίστηκε σήμερα Πέμπτη 13/6/2024 ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με «ρουκέτες και drones » εναντίον 9 βάσεων και θέσεων του στρατού του Ισραήλ, μετά το θάνατο στις αρχές της εβδομάδας ενός από τους ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές του.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ εξαπέλυσαν «επιθέσεις με ρουκέτες και drones, στοχεύοντας έξι στρατώνες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις» ενώ ταυτόχρονα εκτόξευσαν drones φορτωμένα με εκρηκτικά σε άλλες τρεις βάσεις του Ισραήλ, ανέφερε η λιβανέζικη οργάνωση, σημειώνοντας ότι αυτές οι επιθέσεις ήταν «μέρος της απάντησης στη δολοφονία» του διοικητή Ταλέμπ Σάμι Αμπντάλα την Τρίτη.

Από την πλευρά της η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ, ο πάτρωνας της το Ιράν, και η κυβέρνηση της Βηρυτού φέρουν την «απόλυτη ευθύνη» για την κλιμάκωση της βίας στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και άφησε να εννοηθεί ότι η κλιμάκωση μπορεί να μεθοδεύεται.

«Ο Λίβανος και η Χεζμπολάχ, υπό την καθοδήγηση του Ιράν, φέρουν την απόλυτη ευθύνη για την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στο βορρά», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ντέιβιντ Μένσερ. «Είτε μέσω διπλωματικών προσπαθειών – είτε με άλλο τρόπο – το Ισραήλ θα αποκαταστήσει την ασφάλεια στα βόρεια σύνορά μας», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα σήμερα σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων ρουκετών ήχησαν σε πόλεις στο βόρειο Ισραήλ, με Ισραηλινούς αξιωματούχους να δηλώνουν ότι δεκάδες ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Kan μετέδωσε πλάνα από αναχαιτίσεις ρουκετών πάνω από ισραηλινές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Σαφέντ, περίπου 12 χλμ. από τα σύνορα.

