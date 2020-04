Απίστευτες εικόνες στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Τρίτης όταν εκατοντάδες Ορθόδοξοι Εβραίοι βγήκαν στους δρόμους του Γουίλιαμσμπεργκ για να θρηνήσουν τον χαμό ενός ραβίνου ο οποίος πέθανε από τον κορονοϊό!

Ο Δήμαρχος της πόλης βλέποντας τις απαράδεκτες αυτές εικόνες εν μέσω πανδημίας κορονοϊού διέταξε την αστυνομία να κάνει συλλήψεις και να μην δείξει καμία ανοχή.

Ο ίδιος ο Μπιλ Ντε Μπλάζιο εμφανίστηκε στο σημείο και απευθυνόμενος στον κόσμο είπε ότι θα συλληφθούν αφού παραβιάζουν τους όρους της απόστασης που έχουν επιβληθεί.

Πήγε ο ίδιος στο σημείο για να σταματήσει αυτή η συγκέντρωση μόλις είδε τις εικόνες να κάνουν τον γύρω των social media.

Οι εντολές του δημάρχου της Νέας Υόρκης προκάλεσαν τις αντιδράσεις των ορθόδοξων εβραίων κατηγορώντας τον για ρατσιστική συμπεριφορά και διακρίσεις!

Tipster says this is the Williamsburg funeral today of Rabbi Chaim Mertz who died from COVID-19 pic.twitter.com/wsTvCrlzpb

Scenes like this can set the process of reopening back weeks. Worse off, it risks more funerals. @NYPDnews is gonna have to camp out of every corner as long as people refuse to listen… pic.twitter.com/09kAk8pY64