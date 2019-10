Κολαστήριο η βόρεια Συρία – Αντιστέκονται οι Κούρδοι, στη Μανμπίτζ ο συριακός στρατός

Ένας πόλεμος που μαίνεται κι αν πιστέψει κανείς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν θα τελειώσει άμεσα. Επτά μέρες «μετρά» ήδη η επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» που εξαπέλυσε η Τουρκία στη Βόρεια Συρία και οι τουρκικές δυνάμεις (οι Σύροι αντάρτες που έγιναν σύμμαχοί τους περισσότερο) δέχονται σφοδρές επιθέσεις από τους Κούρδους μαχητές.

Η Μανμπίτζ, σύμφωνα με τη Daily Sabah που επικαλείται ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Άσαντ (που εδώ και μέρες έχουν συμμαχήσει με τους Κούρδους). Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην πόλη αναπτύχθηκαν και Ρώσοι στρατιώτες, που βρίσκονται ήδη σε επαφή με τις τουρκικές δυνάμεις!

Οι κυρώσεις από τις ΗΠΑ, η διαφαινόμενη απόφαση της Volkswagen να «παγώσει» το εργοστάσιο στην Τουρκία, η απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ να αποχωρήσει η Τουρκία από την περιοχή, δεν «αγγίζουν» τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Από το Αζερμπαϊτζάν, όπου βρίσκεται, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι οι τουρκικές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν έως ότου «να επιτευχθούν οι στόχοι» που έχουν τεθεί. «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας (…) μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι μας», είπε ο Ερντογάν.

«Μέχρι σήμερα το πρωί έχουμε απελευθερώσει μια ζώνη σχεδόν 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων από τα χέρια της τρομοκρατικής αυτονομιστικής οργάνωσης», πρόσθεσε ο Ερντογάν. «Θα διασφαλίσουμε γρήγορα την ασφάλεια της περιοχής από τη Μάνμπιτζ (βορειοδυτική Συρία) μέχρι τα σύνορά μας με το Ιράκ», δήλωσε ακόμη.

Κατά τον Ερντογάν, η ζώνη πρόκειται να υποδεχθεί «σε πρώτο χρόνο ένα εκατομμύριο, μετά δύο εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες», από τους περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια που έχουν βρει καταφύγιο στην Τουρκία από το 2011 που ξέσπασε η σύγκρουση στη Συρία.

Ο Ερντογάν «κλείνει» τ’ αυτιά του στις διεθνείς πιέσεις και το θάνατο που σκορπά στη βόρεια Συρία. Δεν τον νοιάζει που στις επτά μέρες της επιχείρησης στη βόρεια Συρία, περισσότεροι από 275.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι Κούρδοι που ελέγχουν την περιφέρεια. Ανάμεσα στους εκτοπισμένους περισσότερα από 70.000 παιδιά.

Δεν τον νοιάζουν ούτε οι θάνατοι. Από την περασμένη Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου, όταν άρχισε η τουρκική εισβολή στη βόρεια Συρία, έχουν σκοτωθεί 70 άμαχοι και 135 Κούρδοι μαχητές (SDF), σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από τις συγκρούσεις έχουν επίσης σκοτωθεί 120 φιλοτούρκοι μαχητές, αναφέρει η ίδια πηγή.

Δεν τον νοιάζουν ούτε οι θάνατοι των Τούρκων πολιτών. Δυο Τούρκοι πολίτες σκοτώθηκαν κι άλλοι 12 τραυματίστηκαν στην επαρχία Μαρντίν, στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία, σύμφωνα το πρακτορείο Anadolu, που κάνει λόγο για επίθεση των Κούρδων από τη Συρία.

#BREAKING 2 civilians martyred, 12 injured in Turkish border province of Mardin by terrorist YPG/PKK attacks from Syria

Δεν τον νοιάζει ούτε ο θάνατος ενός δεύτερου Τούρκου στρατιώτη στην Μανμπίτζ. Σύμφωνα με τη Daily Sabah, από επίθεση Κούρδων μαχητών, ένας Τούρκος στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια σύγκρουσης στην πόλη. Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας υποστηρίζει πως στην ίδια επίθεση έχασαν τη ζωή τους 15 Κούρδοι μαχητές.

Το μόνο που νοιάζει τον Ερντογάν είναι να κρύβει πως η αντίσταση που προβάλουν οι Κούρδοι είναι σθεναρή. Το κάνει επιστρατεύοντας την… γνωστή «μονταζιέρα» ή δίνοντας στη δημοσιότητα video από την πόλη Ταλ Αμπιάντ, όπου οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους γιατί οι τουρκικές δυνάμεις… «καθάρισαν» την πόλη από τους Κούρδους!

[ VIDEO ] #TalAbyad residents on October 15, 2019 start to return their homes after the region was cleared from terrorists in #Turkey's anti-terror operation to northern #Syria #OperationPeaceSpring pic.twitter.com/UNLny0BssL

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 15, 2019