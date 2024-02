Κολομβία: Δραματικές στιγμές πριν τη συντριβή ελικοπτέρου – «Αντίο σε όλους, σας αγαπώ»

Ένα τρομακτικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τον πανικό μέσα σε ένα ελικόπτερο που μετέφερε τουρίστες, το οποίο βγήκε εκτός ελέγχου και συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του στην Κολομβία.

Το ελικόπτερο – που επρόκειτο να παραμείνει στον αέρα μόνο για 12 λεπτά για να μεταφέρει τους επιβάτες σε εστιατόριο – έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη τη Δευτέρα στην πλευρά ενός πολυώροφου κτιρίου στο Μεντεγίν της Κολομβίας .

Και οι έξι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο Bell 206 επέζησαν από θαύμα.

Ένας από τους τραυματισμένους επιβάτες μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται με κάταγμα στο πόδι και εκδορές στο σώμα, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Τι βίντεο κατέγραψε τις δραματικές στιγμές μέσα στην καμπίνα, καθώς το ελικόπτερο περιστρεφόταν στον αέρα, προτού τελικά πέσει προς το έδαφος. Ο 36χρονος Francisco Salas, ακούγεται να καλεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η πτήση με το ελικόπτερο ήταν μέρος μιας γευστικής εμπειρίας που προσέφερε το εστιατόριο Hangar, που βρίσκεται στη γειτονιά Manrique του Μεντεγίν.

