Εμπραχίμ Ραϊσί: Βρέθηκε το ελικόπτερο του προέδρου του Ιράν λένε κρατικά μέσα ενημέρωσης

Βρέθηκε το ελικόπτερο του προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν επιζώντες.

Όπως αναφέρουν το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί ανακαλύφθηκε από ομάδες έρευνας και διάσωσης, ενώ δεν έχει διευκρινίσει πού βρέθηκε, ή αν έχουν εντοπιστεί κάποιοι επιζώντες.

Πάντως τις πληροφορίες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, σύμφωνα με τις οποίες το ελικόπτερο του προέδρου Ραϊσι έχει εντοπιστεί διαψεύδουν τόσο το πρακτορείο Tasnim, όσο και η Ερυθρά Ημισέληνος.

Την ίδια ώρα για επαφή με τουλάχιστον έναν επιβάτη και ένα μέλος του πληρώματος που επέβαιναν στο ελικόπτερο, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στην κρατική τηλεόραση χωρίς να κατονομαστεί.

Μάλιστα ο ανώνυμος αξιωματούχος δήλωσε ότι η επαφή έχει γίνει αρκετές φορές και σύμφωνα με το skynews «υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχουν επιζώντες και ίσως βρίσκονται αρκετά κοντά στο σημείο της συντριβής, κάτι που και πάλι θα ήταν μια στιγμή ελπίδας».

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί και τον υπουργό Εξωτερικών συνετρίβη σήμερα Κυριακή (19/05) καθώς διέσχιζε ορεινή περιοχή μέσα σε πυκνή ομίχλη και οι διασώστες προσπαθούσαν να φθάσουν στο σημείο του συμβάντος.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ιρανικού στρατού διέταξε όλες οι δυνάμεις του στρατού και της επίλεκτης Φρουράς της Επανάστασης να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

“Είναι σκοτεινά και έχει αρχίσει να βρέχει, αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Οι ομάδες διάσωσης έχουν φθάσει στην περιοχή… ωστόσο, η βροχή έχει δημιουργήσει λάσπη, δυσχεραίνοντας την έρευνα”, μετέδωσε τοπικός ρεπόρτερ στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο Ραϊσί είχε μεταβεί σήμερα στα σύνορα του Αζερμπαϊτζάν για να εγκαινιάσει το φράγμα Κιζ-Καλεσί, το μεγαλύτερo κοινό έργο ύδρευσης μεταξύ του Iράν και του Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το ιρανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Press TV.

